Ev Gençleri Liderini Seçiyor: Kurulan Sandıkta 100 Bini Aşkın Oy Kullanıldı
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Kendilerini “ev gençleri” olarak tanımlayan sosyal medya topluluğu, şimdi de liderini seçiyor. Gayriresmî “Ev Gençleri Derneği” hesabının paylaştığı evgenclerisecimi.com adlı mizah sitesinde kurulan sanal sandıkta 100 binden fazla oy kullanıldı.
Yarışta, Hatay'daki depremin ardından evden çıkmadığını anlatan Barış Özbay önde gidiyor.
Her şey sosyal medyada kurulan gayriresmî bir dernekle başladı
“Lider” ilan edilen Barış Özbay: “Ben bu durumun simgesi haline geldim”
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“Seçim kurulu” gece atılan robot oylarını iptal etti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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