Gençler, Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay'ı “ev gençlerinin lideri” ilan etti. Deprem sonrası yaklaşık üç ay hastanede tedavi gören Özbay, o günden bu yana zamanının büyük bölümünü evinde, bilgisayar ve telefon başında geçiriyor.

Ancak Özbay kendisine yakıştırılan unvanı kabul etmiyor. İHA'ya konuşan Özbay, “Ben bu hareketin başkanı ya da lideri değilim, daha çok bu durumun simgesi haline geldim” dedi.

Özbay'a göre diğer ev gençlerinin evde kalma nedenleri de kendisininkinden farklı. Ekonomi ve hayat şartları düzelirse onların dışarı çıkabileceğini söyleyen Özbay, kendisinin ise şartlar düzelse bile evden çıkacağını düşünmediğini belirtti.