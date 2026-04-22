Toplumun Kanayan Yarası Ev Gençleri Ne İstediklerini Kendileri Anlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2026 - 15:02

Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda olan, literatürde NEET (Not in Education, Employment, or Training- Ne Eğitimde Ne İşte Ne Çalışmada) olarak adlandırılan kişilere ev genci deniyor. Son yıllarda sayılarında artış gözlemlenen bu gençlerin 2026 yılı itibarıyla 6 milyona yaklaştıkları ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde İhsan Günay Çağrıcı'nın haberine göre sorunu bir de gençlerden ve insan kaynakları departmanlarından dinlemek gerekiyor.

Reklam

Çağrıcı'nın söz verdiği gençler neden ev gençliğini tercih ettiklerini şöyle anlattı.

Asgari ücrete niye çalışayım?”: 'Türkiye'de asgari ücretle çalışmak, çalışmamakla aynı şeye denk geliyor. Yol masrafı, yemek derken cebine bir şey kalmıyor. Performansın, yorgunluğun bedeli bu mu?'

“Diplomalı kölelik teklif ediliyor”: 'İlk 5 bine girip okulu bitirdim. Karşıma çıkan seçenekler ya asgari ücretle diplomalı köle olmak ya da evde oturup diplomalı işsiz olmak. Biz okurken bize meslek ve gelecek vaat edilmişti, hayal kırıklığı değil.'

“Tecrübe duvarı”: 'Elektrik-elektronik mezunuyum. İşe girmek istiyorum, en az 2-3 yıl deneyim istiyorlar. Çıraklık yapayım diyorum, 'Sana iş öğreteceğiz, sen bize para ver' dercesine dalga geçiyorlar. Bu şartlarda nasıl tutunalım?'

“Üniversiteler fabrika değil”: 'Üniversite mezunlarının durumu 'ihtiyaç fazlası' oldu. Mezun olduk, şimdi kimse yüzümüze bakmıyor.'

'Hasta olmamak için dua ediyoruz': 'GSS prim borcum yüzünden muayene bile olamıyorum. Hasta olmamak için dua ediyorum resmen. Üstüne bir de aile ve toplum baskısı eklenince evden çıkmak bile istemiyorum.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
