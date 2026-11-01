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Üç Yıldır Evden Çıkmayan Barış Özbay Kendini Eve Kapattığı İlk Günü Anlattı

Üç Yıldır Evden Çıkmayan Barış Özbay Kendini Eve Kapattığı İlk Günü Anlattı

Hatay
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 17:32
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Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmamasıyla gündem olan Barış Özbay, YouTuber Testo Taylan'ın kanalına konuk oldu. Taylan, Özbay'ı evinde ziyaret etti ve görüşmeyi kanalında paylaştı. Özbay bu görüşmede kendisini eve kapattığı günü ve bu sürecin nasıl başladığını anlattı. Özbay ayrıca sorumluluk almak istemediğini, kendisini yetişkin olarak görmediğini ve sağlık sorunlarının ciddileştiğini söyledi.

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“Geri eve gelince o gün kapattım işte.”

“Geri eve gelince o gün kapattım işte.”

Özbay, kendisini eve kapatma sürecinin üniversite yıllarına dayandığını söyledi. Açık öğretimden mezun olduktan sonra üniversiteye giden Özbay, bu dönemde yalnızlık nedeniyle zorlandığını anlattı. Bir gün okula gitmemeye karar verdiğini ve eve döndüğü gün kendisini kapattığını aktaran Özbay, şu ifadeleri kullandı:

“Sonra bir gün dedim işte, gitmiyorum. Geri eve gelince o gün kapattım işte, 3 yıl önce.”

“Depremle alakası yok.”

“Depremle alakası yok.”

Özbay, evden çıkmama sürecinin 6 Şubat depremleriyle bağlantılı olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Depremle alakası yok. Depremden çok çok önce ben zaten eve girip çıkıyorum sürekli, kapatıyorum kendimi eve. Bir iki ay arkadaşlarım geliyor, çıkarıyorlar. Sonra tekrar aynı şey oluyor.”

Üniversiteyi bıraktıktan sonra kendisini yeniden eve kapattığını söyleyen Özbay, bu kez kendisini dışarı çıkaracak arkadaşlarının yanında olmadığını anlattı.

“Ben hâlâ çocuğum.”

“Ben hâlâ çocuğum.”

Özbay, kendisini yetişkin olarak görmediğini ve dışarı çıkmanın sorumluluk getirdiğini, bu sorumlulukları üstlenmek istemediğini söyledi. Bu düşüncesini şu ifadelerle anlattı:

“Ben hâlâ çocuğum ama vücudum büyüdü. Yetişkin değilim, ben çocuğum. Şu an bu büyük vücudun içine takılı kalmışım.”

Daha önce çalışma deneyimi olduğunu da aktaran Özbay, iş sırasında yaptığı küçük hatalarda bile telaşlandığını söyledi. Bir iş yerinde müşterinin istediği fotokopiyi çekmekte zorlanan Özbay, o günü şöyle anlattı:

“Birkaç hatalı deneme yaptım. O sırada telaşlıyım tabii. Sonra patron geldi, dedim 'Ben yarın gelmiyorum, çalışmayacağım.' Bıraktım onu da öyle.”

Sorumlulukların kendisinde huzursuzluk oluşturduğunu söyleyen Özbay, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir sorumluluk istemiyorum. Hata yapabilirim. Kabul etmiyorum, istemiyorum hata yapmayı. Mükemmel olmayacaksa hiç olmasın.”

Üç yıldır doktora gitmedi.

Üç yıldır doktora gitmedi.

Yaklaşık üç yıldır doktora gitmediğini söyleyen Özbay, sağlık sorunlarının ciddileştiğini anlattı. Hastanede kendisine verilen ilaçları kullanmayan ve yalnızca ağrı kesici alan Özbay, günlük hareketlerini de kısıtladığını belirtti. Bu durumu şu ifadelerle aktardı:

“Sedef sadece deriyi etkiliyordu önceden ama şimdi 3 yıldır doktora gitmedim. Eklemlerim şişmiş, hareket edemiyorum, ağrıyor.”

Özbay, uzun süre duş almadığını da söyledi ve isteksizliğin yanı sıra suyun vücudunda oluşturduğu ıslaklık hissinden rahatsız olduğunu anlattı. Testo Taylan'ın yayınına çıkacağı için duş alan Özbay, bunu şöyle açıkladı:

“Sen geliyorsun diye o küçük sorumluluk geldi. 'Yıkanmam lazım, böyle çıkamam karşısına' dedim. O yüzden yıkandım.”

Özbay, geleceğine dair düşüncesini şu ifadelerle dile getirdi:

“Şu an artık hiçbir şey istemiyorum. İyi olmak istemiyorum ben.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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