Üç Yıldır Evden Çıkmayan Barış Özbay Kendini Eve Kapattığı İlk Günü Anlattı
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Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmamasıyla gündem olan Barış Özbay, YouTuber Testo Taylan'ın kanalına konuk oldu. Taylan, Özbay'ı evinde ziyaret etti ve görüşmeyi kanalında paylaştı. Özbay bu görüşmede kendisini eve kapattığı günü ve bu sürecin nasıl başladığını anlattı. Özbay ayrıca sorumluluk almak istemediğini, kendisini yetişkin olarak görmediğini ve sağlık sorunlarının ciddileştiğini söyledi.
“Geri eve gelince o gün kapattım işte.”
“Depremle alakası yok.”
“Ben hâlâ çocuğum.”
Üç yıldır doktora gitmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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