Üç Yıldır Evden Çıkmayan Barış Özbay Kendini Eve Kapattığı İlk Günü Anlattı

Özbay, kendisini yetişkin olarak görmediğini ve dışarı çıkmanın sorumluluk getirdiğini, bu sorumlulukları üstlenmek istemediğini söyledi. Bu düşüncesini şu ifadelerle anlattı:

“Ben hâlâ çocuğum ama vücudum büyüdü. Yetişkin değilim, ben çocuğum. Şu an bu büyük vücudun içine takılı kalmışım.”

Daha önce çalışma deneyimi olduğunu da aktaran Özbay, iş sırasında yaptığı küçük hatalarda bile telaşlandığını söyledi. Bir iş yerinde müşterinin istediği fotokopiyi çekmekte zorlanan Özbay, o günü şöyle anlattı:

“Birkaç hatalı deneme yaptım. O sırada telaşlıyım tabii. Sonra patron geldi, dedim 'Ben yarın gelmiyorum, çalışmayacağım.' Bıraktım onu da öyle.”

Sorumlulukların kendisinde huzursuzluk oluşturduğunu söyleyen Özbay, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir sorumluluk istemiyorum. Hata yapabilirim. Kabul etmiyorum, istemiyorum hata yapmayı. Mükemmel olmayacaksa hiç olmasın.”