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Askere Gitmesi Gerekecek! Hatay'da 3 Yıldır Evden Çıkmayan Barış Testo Taylan'ın Askerlik Sorusunu Yanıtladı

Askere Gitmesi Gerekecek! Hatay'da 3 Yıldır Evden Çıkmayan Barış Testo Taylan'ın Askerlik Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 09:04

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Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayan Barış Özbay, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Defne ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan ve günlerini telefon ile bilgisayar başında geçiren Barış'ın 3 yıla yakın süredir dışarı çıkmadığı ortaya çıkınca Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Saatler süren ikna çabasının ardından evinden çıkarılan Barış'ın tıraşı yapılmış, kişisel bakımı tamamlanmıştı. Yapılan muayenelerde anksiyete ve depresyon tanısı konan genç için tedavi süreci de başlamıştı.

Bir süre sonra tedaviyi bıraktığını söyleyen Barış, eski hayatına geri dönmüştü. 'testo taylan' Barış'ı Hatay'daki evinde ziyaret etti ve son durumunu paylaştı. Görüşmede evden çıkmama sürecinin depremden önce başladığını da dile getiren Barış, Testo Taylan'ın askerlik sorusunu yanıtladı. 'Şunu yap derler, yaparım. Bir şeye zorlayamazlar ki, en fazla döverler. Dayağımı yer otururum.' diyerek askerlikle ilgili düşüncesini özetledi.

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Sosyal çekilme nedir?

Sosyal çekilme nedir?

Japonya'da 'hikikomori' adıyla bilinen sosyal çekilme, bir kişinin okul, iş ve arkadaşlık gibi toplumsal hayatın dışında kalarak çoğunlukla evinde ya da odasında yaşamasını anlatıyor. Japon hükümetinin tanımına göre bu durumun en az altı ay sürmesi gerekiyor. Japonya Kabine Ofisi'nin 2023 başında açıkladığı ankete göre 15-64 yaş arasındaki yaklaşık 1,46 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 2'si bu tanıma uyuyor.

Sosyal çekilme tek başına bir hastalık tanısı değil. Depresyon, sosyal kaygı bozukluğu ve agorafobi gibi durumlarla birlikte görülebiliyor. Bazı kişilerde okul ya da iş hayatında yaşanan başarısızlık hissi, yargılanma korkusu ve yetişkinlik sorumluluklarından kaçma isteği süreci tetikleyebiliyor. Belirtiler arasında gece gündüz düzeninin bozulması, yakın çevreyle iletişimin giderek azalması ve ev dışındaki en basit işlerin bile ağır gelmesi yer alıyor.

Erken dönemde bir psikiyatrist ya da psikologdan destek almak, çekilmenin kalıcı hale gelmesini önleyebiliyor. Aile üyelerinin suçlayıcı olmadan, sakin ve düzenli bir iletişim sürdürmesi de sürecin en önemli parçalarından biri.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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