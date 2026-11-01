Askere Gitmesi Gerekecek! Hatay'da 3 Yıldır Evden Çıkmayan Barış Testo Taylan'ın Askerlik Sorusunu Yanıtladı

Japonya'da 'hikikomori' adıyla bilinen sosyal çekilme, bir kişinin okul, iş ve arkadaşlık gibi toplumsal hayatın dışında kalarak çoğunlukla evinde ya da odasında yaşamasını anlatıyor. Japon hükümetinin tanımına göre bu durumun en az altı ay sürmesi gerekiyor. Japonya Kabine Ofisi'nin 2023 başında açıkladığı ankete göre 15-64 yaş arasındaki yaklaşık 1,46 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 2'si bu tanıma uyuyor.

Sosyal çekilme tek başına bir hastalık tanısı değil. Depresyon, sosyal kaygı bozukluğu ve agorafobi gibi durumlarla birlikte görülebiliyor. Bazı kişilerde okul ya da iş hayatında yaşanan başarısızlık hissi, yargılanma korkusu ve yetişkinlik sorumluluklarından kaçma isteği süreci tetikleyebiliyor. Belirtiler arasında gece gündüz düzeninin bozulması, yakın çevreyle iletişimin giderek azalması ve ev dışındaki en basit işlerin bile ağır gelmesi yer alıyor.

Erken dönemde bir psikiyatrist ya da psikologdan destek almak, çekilmenin kalıcı hale gelmesini önleyebiliyor. Aile üyelerinin suçlayıcı olmadan, sakin ve düzenli bir iletişim sürdürmesi de sürecin en önemli parçalarından biri.

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