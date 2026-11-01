Askere Gitmesi Gerekecek! Hatay'da 3 Yıldır Evden Çıkmayan Barış Testo Taylan'ın Askerlik Sorusunu Yanıtladı

Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayan Barış Özbay, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Defne ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan ve günlerini telefon ile bilgisayar başında geçiren Barış'ın 3 yıla yakın süredir dışarı çıkmadığı ortaya çıkınca Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Saatler süren ikna çabasının ardından evinden çıkarılan Barış'ın tıraşı yapılmış, kişisel bakımı tamamlanmıştı. Yapılan muayenelerde anksiyete ve depresyon tanısı konan genç için tedavi süreci de başlamıştı.
Bir süre sonra tedaviyi bıraktığını söyleyen Barış, eski hayatına geri dönmüştü. 'testo taylan' Barış'ı Hatay'daki evinde ziyaret etti ve son durumunu paylaştı. Görüşmede evden çıkmama sürecinin depremden önce başladığını da dile getiren Barış, Testo Taylan'ın askerlik sorusunu yanıtladı. 'Şunu yap derler, yaparım. Bir şeye zorlayamazlar ki, en fazla döverler. Dayağımı yer otururum.' diyerek askerlikle ilgili düşüncesini özetledi.
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