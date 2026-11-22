Akımın tek bir kuralı yok. Kimi tek bir yaprakla yetiniyor, kimi birkaç yaprak birden koyuyor; kendi bahçesinden topladığı yaprağı kurutup kullananlar da var.

Telefonun seçilmesinin nedeni ise iş ve özel hayattaki iletişimin, randevuların ve ödemelerin bu cihazda toplanması. Uygulayanlara göre yaprak böylece konulan hedeflerin sürekli bir hatırlatıcısına dönüşüyor.