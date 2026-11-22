Telefon Kılıfının Arasına Defne Yaprağı Koyanların Sayısı Artıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazıları yaprağın üzerine bir kelime, tarih ya da dilek yazıp öyle yerleştiriyor.
Defne, Antik Yunan ve Roma'dan beri zaferin simgesi olarak biliniyor.
Yaprağın kuru ve temiz olması, kırılmaya başladığında da değiştirilmesi gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın