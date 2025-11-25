İtalyanlar Neden Evlerinin Önüne Defne Yaprağı Asar?

Defne bitkisi, antik dönemlerden bu yana özel bir anlam taşıyor. Özellikle Roma ve Yunan kültürlerinde başarı, güç, arınma ve kötü enerjilerden korunma sembolü olarak görülüyordu. Kazananlara defne yapraklarından yapılan taçların takılması, bitkinin kutsal ve güçlü kabul edildiğinin en bilinen göstergelerinden biri olarak öne çıkıyordu.

İnanış, zamanla günlük hayata da yansıdı. Evlerin girişine asılan defne dallarının kötü ruhları, uğursuzluğu ve olumsuz enerjiyi uzak tuttuğuna inanıldı. Toskana, Lazio ve Puglia gibi bölgelerde bu gelenek, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaştı.