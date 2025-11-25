İtalyanlar Neden Evlerinin Önüne Defne Yaprağı Asar?
İtalya sokaklarında gezenler bazı evlerin kapı girişinde asılı duran defne yapraklarını fark edebilir. İlk bakışta dekoratif bir detay gibi görünen bu görüntü, aslında yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğe işaret ediyor. Defne yaprağı, hem eski inançlarla hem de bitkinin doğal özellikleriyle ilişkilendiriliyor.
İşte, defne yaprağının kapılara asılmasının ardındaki nedenler...
Antik Roma ve Yunan inançlarında defne yaprağı koruyucu bir sembol olarak kabul ediliyordu.
Defne yaprağının güçlü kokusu zararlıları uzak tutan doğal etki yaratıyor.
Defne yaprağı, evlerde ferahlık ve arınma amacıyla da kullanılıyor.
