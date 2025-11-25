onedio
"Kıyamet Buzulu" Alarm Veriyor: New York, Dubai ve Amsterdam Büyük Risk Altında!

Gökçe Cici
25.11.2025 - 13:01

Antarktika’da yer alan ve insanlık için büyük bir tehdit olarak görülen Thwaites Buzulu yeniden gündeme geldi. Bilim insanları, buzulun alt kısmında oluşan güçlü girdapların erime sürecini hızlandırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre süreç, geri dönüşü zor bir noktaya ulaşmış durumda. Yapılan çalışmalar, küresel ölçekte ciddi sonuçların kapıda olabileceğini gösteriyor.

Kaynak

Kıyamet Buzulu’nun altında tespit edilen girdaplar erimeyi hızlandırıyor.

Antarktika’daki Thwaites Buzulu’nun altında meydana gelen güçlü ve hızlı girdaplar, sıcak deniz akıntılarını buz tabakasının altına doğru çekiyor. Bu sıcak su hareketi, buzun alttan erimesine neden olarak yüzeyde çatlakların oluşmasına zemin hazırlıyor. Çatlaklar büyüdükçe buz kütlesinin dengesi daha da zayıflıyor ve çökme riski artıyor.

Bilim insanları, sualtındaki bu fırtına benzeri hareketlerin yapısal tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Erime süreci ilerledikçe su hareketliliği de artıyor ve bu durum kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşüyor

Döngü, buz tabakasının çok daha hızlı bir şekilde parçalanmasına yol açabilecek potansiyele sahip.

Buz kaybı, küresel deniz seviyelerinde kritik artışa yol açabilir.

Araştırmalara göre Thwaites Buzulu, 1980’lerden bu yana 600 milyar tondan fazla buz kaybetti. Bu kayıp, tek başına bile dünya genelinde deniz seviyelerinde ciddi yükselmelere neden olabilecek büyüklükte. Buzulun tamamen parçalanması durumunda deniz seviyelerinin bir ila iki metre arasında artabileceği öngörülüyor.

Yükselme, özellikle kıyı şehirleri için büyük bir tehdit anlamına geliyor. New York, Londra, Hamburg, Amsterdam, Bangkok, Mumbai ve Dubai gibi milyonlarca insanın yaşadığı metropoller, sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlar, böylesi bir senaryonun en geç 2100 yılına kadar gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Alçak rakımlı adalar ve kıyı bölgeleri tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.

Thwaites Buzulu’ndaki hızlı çözülme, yalnızca büyük şehirleri değil, okyanus ortasındaki düşük rakımlı ada ülkelerini de doğrudan tehdit ediyor. Maldivler, Tuvalu, Kiribati, Polinezya ve Mikronezya gibi bölgelerin büyük kısmının haritadan silinebileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, son uydu verilerinin de bu tehlikeyi doğruladığını belirtiyor. Thwaites Doğu Buz Sahanlığı’ndaki kırılmaların giderek hızlandığı ve buz kütlesinin dayanıklılığını yitirmeye başladığı tespit edildi.

