"Kıyamet Buzulu" Alarm Veriyor: New York, Dubai ve Amsterdam Büyük Risk Altında!

Antarktika’daki Thwaites Buzulu’nun altında meydana gelen güçlü ve hızlı girdaplar, sıcak deniz akıntılarını buz tabakasının altına doğru çekiyor. Bu sıcak su hareketi, buzun alttan erimesine neden olarak yüzeyde çatlakların oluşmasına zemin hazırlıyor. Çatlaklar büyüdükçe buz kütlesinin dengesi daha da zayıflıyor ve çökme riski artıyor.

Bilim insanları, sualtındaki bu fırtına benzeri hareketlerin yapısal tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Erime süreci ilerledikçe su hareketliliği de artıyor ve bu durum kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşüyor

Döngü, buz tabakasının çok daha hızlı bir şekilde parçalanmasına yol açabilecek potansiyele sahip.