"Kıyamet Buzulu" Alarm Veriyor: New York, Dubai ve Amsterdam Büyük Risk Altında!
Antarktika’da yer alan ve insanlık için büyük bir tehdit olarak görülen Thwaites Buzulu yeniden gündeme geldi. Bilim insanları, buzulun alt kısmında oluşan güçlü girdapların erime sürecini hızlandırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre süreç, geri dönüşü zor bir noktaya ulaşmış durumda. Yapılan çalışmalar, küresel ölçekte ciddi sonuçların kapıda olabileceğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıyamet Buzulu’nun altında tespit edilen girdaplar erimeyi hızlandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buz kaybı, küresel deniz seviyelerinde kritik artışa yol açabilir.
Alçak rakımlı adalar ve kıyı bölgeleri tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın