İzmir'deki Karasinek İstilasının Nedeni Belli Oldu: Uzman Uyarıda Bulundu

İzmir'deki Karasinek İstilasının Nedeni Belli Oldu: Uzman Uyarıda Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 13:18

İzmir’de son dönemlerde karasinek yoğunluğu dikkat çekici şekilde arttı. Kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Kent genelinde zaman zaman yaşanan çöp sorunu da durumu daha da ağırlaştırıyor. Yetkililer ve vatandaşlar için önemli uyarılar art arda geliyor.

Sıcak havalar, karasineklerin ölmesi gereken dönemde yaşamaya devam etmesine neden oluyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kasım ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen hava sıcaklıklarının hala mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirtti. Bu durumun karasineklerin yok olması gereken dönemde hayatta kalmalarına ve çoğalmalarına zemin hazırladığını ifade etti. Ayhan, iklim koşullarındaki bu sıra dışı seyrin, vektör olarak adlandırılan canlılar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Ayhan, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: 'İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar.' dedi.

Biriken çöpler ve çevresel kirlilik, üreme alanlarını artırıyor.

Kentte dönem dönem gündeme gelen çöp sorunu, karasinekler için uygun bir üreme ortamı oluşturuyor. Çöplerin taşması ve sularının sızması da da riski büyütüyor.

Uzm. Dr. Yüce Ayhan, bu konuda şu uyarıda bulundu: 'Karasinekleri mekanik vektörler olarak adlandırırız. Bulundukları noktada temas ettikleri bir kirlilik kaynağından aldıkları mikroorganizmaları, bir evin içinde gıdanın üzerine konmasıyla taşıyabilirler. Bu da insanlarda enfeksiyon oluşturma açısından risk oluşturan durumdur.' dedi.

Uzm. Dr. Yüce Ayhan, alınması gereken önlemleri şu sözlerle aktardı:

'Bunun için ilk önce evde gıda atıklarının ayrı ve sızdırmayacak bir poşetle çöplere atmamız gerekir. Dolasıyla geri dönüşüm düşüncesi ile çöp ayrıştırmayı da hedeflemek ve bu hedefe evden başlamak gerekiyor. Elbette bunu belediyenin de desteklemesi lazım. Ayrıca geri dönüşüm için konteynerlerin olması gerekir. Sinekler için ilaçlama yapılıyor; ben de zaman zaman tanık oluyorum ancak kaynağı kurutmadıktan sonra yeterli değil. İlaçlama yapılınca belli bir popülasyon ortadan kalkıyor ancak olumsuz koşullar devam ettikçe, ilaçlama yetersiz kalıp yeniden sinekler çoğalıyor'

