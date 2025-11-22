İzmir'deki Karasinek İstilasının Nedeni Belli Oldu: Uzman Uyarıda Bulundu
İzmir’de son dönemlerde karasinek yoğunluğu dikkat çekici şekilde arttı. Kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Kent genelinde zaman zaman yaşanan çöp sorunu da durumu daha da ağırlaştırıyor. Yetkililer ve vatandaşlar için önemli uyarılar art arda geliyor.
Sıcak havalar, karasineklerin ölmesi gereken dönemde yaşamaya devam etmesine neden oluyor.
Biriken çöpler ve çevresel kirlilik, üreme alanlarını artırıyor.
Uzm. Dr. Yüce Ayhan, alınması gereken önlemleri şu sözlerle aktardı:
