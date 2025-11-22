İzmir'deki Karasinek İstilasının Nedeni Belli Oldu: Uzman Uyarıda Bulundu

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kasım ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen hava sıcaklıklarının hala mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirtti. Bu durumun karasineklerin yok olması gereken dönemde hayatta kalmalarına ve çoğalmalarına zemin hazırladığını ifade etti. Ayhan, iklim koşullarındaki bu sıra dışı seyrin, vektör olarak adlandırılan canlılar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Ayhan, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: 'İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar.' dedi.