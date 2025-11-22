Turistler Akın Ediyor: Türkiye'nin Saklı Cennetini Görenler Hayran Oluyor!

Kastamonu Pınarbaşı sınırları içerisinde yer alan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın binlerce yıl boyunca kayaları aşındırması sonucu oluştu.1994 yılında bölgede kaybolan dört üniversite öğrencisinin günler sonra başka bir ilçede bulunmasıyla birlikte kanyonun adı daha geniş kitleler tarafından duyulmaya başlandı.

Günümüzde kayalara kurulan seyir terası sayesinde ziyaretçiler, kanyonu kuş bakışı izleme imkânı buluyor. Üç katlı platform ve güvenli yürüyüş basamaklarıyla oluşturulan bu alan, bölgeyi daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak kanyonun içerisine rehbersiz girişe izin verilmiyor ve geçişin oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Valla Kanyonu, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor ve sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Giriş için ise cüzi bir ücret alınıyor.