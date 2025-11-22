onedio
Turistler Akın Ediyor: Türkiye'nin Saklı Cennetini Görenler Hayran Oluyor!

22.11.2025 - 12:02

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi son günlerde yoğun ilgi görüyor. Horma Kanyonu sonbahar renkleriyle öne çıkıyor. Valla Kanyonu ise derinliğiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler doğayla iç içe bir rota izliyor. Bölge hem yerli hem yabancı turistleri ağırlıyor.

Horma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sunuyor.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, ağaçların turuncu, sarı ve kızıl tonlara bürünmesiyle bölgenin en dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Dev kaya duvarlarının arasından uzanan yaklaşık 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu, ziyaretçileri kanyonun derinliklerine doğru ilerletiyor.

Kanyonun içinden geçen Zarı Çayı ise doğal akışı ve oluşturduğu seslerle atmosfere eşlik ediyor. Ahşap platform üzerinde yapılan yürüyüş boyunca hem doğanın sesi hem de çevredeki bitki örtüsünün oluşturduğu manzara, turistlerin ilgisini çekiyor.

Yürüyüş rotasının sonunda Ilıca Şelalesi ziyaretçileri karşılıyor ve doğal bir görsel şölen sunuyor.

Horma Kanyonu’nun bitim noktasında yer alan Ilıca Şelalesi, yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülen suyuyla dikkat çekiyor. Şelalenin oluşturduğu doğal havuz, özellikle sonbahar ışığının yansımasıyla beraber oldukça çarpıcı bir görüntüye ulaşıyor. Ziyaretçiler, yürüyüşün ardından bu noktada kısa bir mola vererek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Şelale ve çevresi, fotoğraf çekmek isteyenler için de önemli bir durak haline gelmiş durumda. Kanyon boyunca yapılan yürüyüşün ardından karşılaşılan bu doğal alan, rota boyunca biriken yorgunluğu unutturacak bir görüntü sunuyor.

Dünyanın en derin ve en zorlu kanyonlarından biri olarak gösterilen Valla Kanyonu, seyir terasıyla ilgi odağı oldu.

Kastamonu Pınarbaşı sınırları içerisinde yer alan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın binlerce yıl boyunca kayaları aşındırması sonucu oluştu.1994 yılında bölgede kaybolan dört üniversite öğrencisinin günler sonra başka bir ilçede bulunmasıyla birlikte kanyonun adı daha geniş kitleler tarafından duyulmaya başlandı.

Günümüzde kayalara kurulan seyir terası sayesinde ziyaretçiler, kanyonu kuş bakışı izleme imkânı buluyor. Üç katlı platform ve güvenli yürüyüş basamaklarıyla oluşturulan bu alan, bölgeyi daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak kanyonun içerisine rehbersiz girişe izin verilmiyor ve geçişin oldukça zor olduğu belirtiliyor. 

Valla Kanyonu, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor ve sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Giriş için ise cüzi bir ücret alınıyor.

