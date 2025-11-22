Turistler Akın Ediyor: Türkiye'nin Saklı Cennetini Görenler Hayran Oluyor!
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi son günlerde yoğun ilgi görüyor. Horma Kanyonu sonbahar renkleriyle öne çıkıyor. Valla Kanyonu ise derinliğiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler doğayla iç içe bir rota izliyor. Bölge hem yerli hem yabancı turistleri ağırlıyor.
Horma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sunuyor.
Yürüyüş rotasının sonunda Ilıca Şelalesi ziyaretçileri karşılıyor ve doğal bir görsel şölen sunuyor.
Dünyanın en derin ve en zorlu kanyonlarından biri olarak gösterilen Valla Kanyonu, seyir terasıyla ilgi odağı oldu.
