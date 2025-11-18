Türklerin Akın Akın Gittiği O Yeni Ülke: Ne Vizesi Var Ne de Maliyeti

Konaklama, ulaşım, aktiviteler ve ada turları Türkiye’deki fiyatlarla kıyaslandığında oldukça ekonomik bir seviyede. Özellikle Phuket ve Krabi gibi turistik bölgelerde geceliği 30-35 dolara kaliteli oteller bulmak mümkün. Sokak lezzetleri, restoranlar ve günlük aktiviteler de düşük maliyetleriyle dikkat çekiyor.

Spa ve masaj hizmetleri de Tayland’ı cazip kılan noktaların başında geliyor. Türkiye’de yüksek fiyatlarla sunulan hizmetler burada çok daha ulaşılabilir. Hem kısa süreli tatil planlayanları hem de uzun süre kalmak isteyenleri kendine çekiyor.