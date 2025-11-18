onedio
Türklerin Akın Akın Gittiği O Yeni Ülke: Ne Vizesi Var Ne de Maliyeti

18.11.2025 - 12:11

Türk turistlerin yurt dışı tatil alışkanlıkları son birkaç yılda ciddi şekilde değişti. Artan maliyetler, vize reddi sorunları ve yoğun bürokrasinin yorucu yapısı Avrupa ülkelerini ikinci plana itti. Buna karşın Tayland, kolay ulaşım imkanı ve ekonomik seçenekleriyle öne çıktı. Ülkenin tropik doğası, sıcak iklimi ve 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı ilgiyi giderek artırıyor.

Tayland, uygun fiyatlarıyla Türk turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline geldi.

Konaklama, ulaşım, aktiviteler ve ada turları Türkiye’deki fiyatlarla kıyaslandığında oldukça ekonomik bir seviyede. Özellikle Phuket ve Krabi gibi turistik bölgelerde geceliği 30-35 dolara kaliteli oteller bulmak mümkün. Sokak lezzetleri, restoranlar ve günlük aktiviteler de düşük maliyetleriyle dikkat çekiyor.

Spa ve masaj hizmetleri de Tayland’ı cazip kılan noktaların başında geliyor. Türkiye’de yüksek fiyatlarla sunulan hizmetler burada çok daha ulaşılabilir. Hem kısa süreli tatil planlayanları hem de uzun süre kalmak isteyenleri kendine çekiyor.

Vizesiz giriş avantajı Tayland’a olan ilgiyi hızla artıran en önemli faktörlerden biri.

Türk vatandaşları Tayland’a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Herhangi bir belge hazırlığı, ek ücret veya uzun başvuru süreci gerekmiyor. Uçak biletini alıp direkt seyahat etmek mümkün olduğu için özellikle son yıllarda talep hızla yükseldi.

Kış aylarında sıcaklığı 30 dereceyi bulan iklimi de Tayland’ı yılın her döneminde tercih edilebilir hale getiriyor. Özellikle yaz tatilini kışın yapmak isteyenler, Maya Bay ve Railay Beach gibi dünyaca ünlü sahillerde masmavi denizin tadını çıkarıyor. Böylece Tayland hem ekonomik hem iklim açısından avantajlı bir rota olarak öne çıkıyor.

Tayland, dijital göçebelerin de yeni yaşam merkezi konumunda.

Uygun yaşam maliyetleri, hızlı internet, rahat sosyal ortam ve tropik iklim genç kitleyi ülkeye çekiyor. Uzaktan çalışanlar için oluşturulan çalışma alanları, kafeler ve topluluklar Tayland’da oldukça yaygın. Phuket, Chiang Mai ve Bangkok, uzun süreli konaklamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Tüm bu etkenler birleştiğinde Tayland, Türk vatandaşları için hem tatil hem de yaşam alternatifi sunan gözde destinasyonlardan biri haline geliyor.

