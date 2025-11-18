Türklerin Akın Akın Gittiği O Yeni Ülke: Ne Vizesi Var Ne de Maliyeti
Türk turistlerin yurt dışı tatil alışkanlıkları son birkaç yılda ciddi şekilde değişti. Artan maliyetler, vize reddi sorunları ve yoğun bürokrasinin yorucu yapısı Avrupa ülkelerini ikinci plana itti. Buna karşın Tayland, kolay ulaşım imkanı ve ekonomik seçenekleriyle öne çıktı. Ülkenin tropik doğası, sıcak iklimi ve 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı ilgiyi giderek artırıyor.
Tayland, uygun fiyatlarıyla Türk turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline geldi.
Vizesiz giriş avantajı Tayland’a olan ilgiyi hızla artıran en önemli faktörlerden biri.
Tayland, dijital göçebelerin de yeni yaşam merkezi konumunda.
