onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Yüzlerce Çocuğun Aynı Anda Yere Yığıldığı Gizemli Hollinwell Olayı

Yüzlerce Çocuğun Aynı Anda Yere Yığıldığı Gizemli Hollinwell Olayı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 11:45

3 Temmuz 1980 sabahı İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesinde düzenlenen bir çocuk müzik gösterisi, tarihin en tuhaf toplu çöküş vakalarından birine sahne oldu. Yüzlerce çocuk aynı anda fenalaştı, gözleri yandı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Ambulanslar art arda alana girdi, aileler panikle çocuklarını aradı.

O gün orada olanların anlattıkları, yıllar sonra bile soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmedi. Gelin bu gizemli olaya yakından bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıcacık bir yaz günü başlayan gösteri dakikalar içinde paniğe dönüştü.

Sıcacık bir yaz günü başlayan gösteri dakikalar içinde paniğe dönüştü.

13 Temmuz 1980 sabahı yüzlerce çocuk, parlak üniformalarıyla Hollinwell Showground’a gelmişti. Gün pırıl pırıldı, kalabalık neşeli, aileler meydanda dolaşıyor, çocuklar marching band gösterileri için sıraya giriyordu. Saat 10.30’a kadar her şey olağandı. Ardından sahada tuhaf bir sessizlik oldu ve birkaç çocuğun aynı anda yığıldığı görüldü.

O andan sonra olay, adeta zincirleme şekilde yayıldı. Çocuklar beşerli, altışarlı gruplar halinde düşmeye başladı. Kimisinin gözleri yanıyor, kimisi kusuyor, kimisi başını tutarak yere çöküyordu. Etkinlik alanı, bir anda festival görüntüsünden savaş alanına dönüştü. Aileler koşturarak çocuklarını aradı, organizasyon ise sebebi bilinmeyen bir paniği yönetmekte zorlandı.

Organizatörler ilk anda yiyeceklerden şüphelendi. Mikrofonlardan 'Dondurma yemeyin, su içmeyin' anonsları yapıldı. Ambulanslar art arda içeri girince korku iyice büyüdü. Yüzlerce kişi aynı anda benzer belirtiler gösteriyordu ve kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu.

Zehirlenme, gaz sızıntısı, kimyasal reaksiyon... Ancak resmî rapor "kitlesel histeri" dedi.

Zehirlenme, gaz sızıntısı, kimyasal reaksiyon... Ancak resmî rapor "kitlesel histeri" dedi.

Olay sonrası polis, sağlık ekipleri ve çevre birimleri aynı gün kapsamlı bir soruşturmaya başladı. Topraktan numuneler alındı, yiyecekler test edildi, su kaynakları incelendi. İlk bulgular, yiyeceklerde ve sularda bir sorun olmadığını gösteriyordu. Bu kez gözler tarım ilaçlarına çevrildi; zira gösteri alanının yakınındaki tarlalara üç gün önce 'tridemorph' içeren bir pestisit uygulanmıştı.

Bu madde bugün İngiltere’de yasak ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından zararlı sınıfında görülen bir kimyasal. Bazı tanıklar, gösteri sırasında tarlalardan rüzgarla 'beyaz buğu' geldiğini iddia etti. Buna rağmen uzmanlar, ilacın etki süresinin geçmiş olması gerektiğini söyledi.

Bir diğer teori de tuvaletlerde aşırı miktarda kullanılan çamaşır suyuydu.

Bir diğer teori de tuvaletlerde aşırı miktarda kullanılan çamaşır suyuydu.

Raporda, tuvaletlerden 20 metre uzağa kadar keskin bir klor-amonyak kokusu yayıldığı belirtiliyordu. Uzmanlar, temizlik kimyasallarının yanlış karıştırılması halinde düşük seviyeli bir gaz oluşabileceğini, bunun göz yanması, kusma ve baş dönmesi yaratabileceğini belirtti. Üstelik belirtiler de buna çok benziyordu.

Ancak tüm bu ihtimallere rağmen resmi rapor kitlesel histeri sonucuna vardı. Yani çocukların bir kısmında başlayan fenalık hâlinin psikolojik bir zincirleme reaksiyonla diğerlerine yayıldığı iddia edildi.

Açıklama, ailelerin büyük bölümünü tatmin etmedi. Çünkü birçok çocuk olay yerinden ayrıldıktan saatler sonra bile tekrar fenalaşmış, hatta bazıları hastaneye götürülmüştü. Bazı ebeveynler, 'Çocuğum eve gelip oynarken aniden yere yığıldı, bu nasıl histeri olabilir?' diyerek rapora yıllarca itiraz etti.

O günden sonra bazı katılımcılar, yıllar içinde çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını anlattı.

O günden sonra bazı katılımcılar, yıllar içinde çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını anlattı.

Sahadaki çocuklardan biri olan Clair Brown, ilerleyen yaşlarında böbrek ameliyatı, kansere bağlı tedaviler ve çeşitli sağlık problemleri yaşadığını söyledi. Bir başka kurban da benzer sorunlar gördüğünü belirtti. Elbette bu problemlerin olayla ilişkisi kanıtlanmış değil ancak ailelerin şüpheleri hiç bitmedi.

Siyasetçiler bile yıllar sonra resmi açıklamanın yetersiz olduğunu dile getirdi. İnceleme isteyen milletvekilleri, 'Böylesine kitlesel bir çöküşün tek açıklaması histeri olamaz' diyerek yeni araştırmalar yapılması gerektiğini savundu.

Bugün hala Hollinwell Olayı, İngiltere’nin en gizemli toplu fenalaşma vakalarından biri olarak anılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın