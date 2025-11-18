Yüzlerce Çocuğun Aynı Anda Yere Yığıldığı Gizemli Hollinwell Olayı
3 Temmuz 1980 sabahı İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesinde düzenlenen bir çocuk müzik gösterisi, tarihin en tuhaf toplu çöküş vakalarından birine sahne oldu. Yüzlerce çocuk aynı anda fenalaştı, gözleri yandı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Ambulanslar art arda alana girdi, aileler panikle çocuklarını aradı.
O gün orada olanların anlattıkları, yıllar sonra bile soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmedi. Gelin bu gizemli olaya yakından bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıcacık bir yaz günü başlayan gösteri dakikalar içinde paniğe dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehirlenme, gaz sızıntısı, kimyasal reaksiyon... Ancak resmî rapor "kitlesel histeri" dedi.
Bir diğer teori de tuvaletlerde aşırı miktarda kullanılan çamaşır suyuydu.
O günden sonra bazı katılımcılar, yıllar içinde çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın