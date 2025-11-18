Yüzlerce Çocuğun Aynı Anda Yere Yığıldığı Gizemli Hollinwell Olayı

13 Temmuz 1980 sabahı yüzlerce çocuk, parlak üniformalarıyla Hollinwell Showground’a gelmişti. Gün pırıl pırıldı, kalabalık neşeli, aileler meydanda dolaşıyor, çocuklar marching band gösterileri için sıraya giriyordu. Saat 10.30’a kadar her şey olağandı. Ardından sahada tuhaf bir sessizlik oldu ve birkaç çocuğun aynı anda yığıldığı görüldü.

O andan sonra olay, adeta zincirleme şekilde yayıldı. Çocuklar beşerli, altışarlı gruplar halinde düşmeye başladı. Kimisinin gözleri yanıyor, kimisi kusuyor, kimisi başını tutarak yere çöküyordu. Etkinlik alanı, bir anda festival görüntüsünden savaş alanına dönüştü. Aileler koşturarak çocuklarını aradı, organizasyon ise sebebi bilinmeyen bir paniği yönetmekte zorlandı.

Organizatörler ilk anda yiyeceklerden şüphelendi. Mikrofonlardan 'Dondurma yemeyin, su içmeyin' anonsları yapıldı. Ambulanslar art arda içeri girince korku iyice büyüdü. Yüzlerce kişi aynı anda benzer belirtiler gösteriyordu ve kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu.