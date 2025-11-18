Cambridge Sözlüğü 2025’in Kelimesini Seçti: 'Parasosyal' Ne Anlama Geliyor?
Cambridge Sözlüğü her yıl olduğu gibi 2025’in kelimesini açıkladı ve sonuç hiç şaşırtmadı. Yılın kelimesi 'parasosyal' oldu. Milyonlarca kişinin ünlülerle, influencerlarla ve hatta yapay zeka araçlarıyla kurduğu tek taraflı bağlar sonunda sözlüğe damga vurdu. Kelime yıllardır akademik alanda bilinse de yeniden görünür oldu.
Peki parasosyal tam olarak ne anlama geliyor? Bakalım...
Parasosyal ne demek? Kelime, 1956’da ortaya çıktı.
Ünlüler ve influencerlarla kurulan parasosyal bağlar artık günlük hayatın parçası.
Yapay zeka ile kurulan yakınlık, parasosyal ilişkilere tamamen yeni bir boyut kazandırdı.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
