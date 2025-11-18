Cambridge Sözlüğü 2025’in Kelimesini Seçti: 'Parasosyal' Ne Anlama Geliyor?

Parasosyal, bir kişinin tanımadığı bir ünlüye, içerik üreticisine ya da dijital bir figüre karşı geliştirdiği tek taraflı yakınlık hissi anlamına geliyor. İlk kez 1956’da televizyon izleyicilerinin sunucularla 'arkadaşmış' gibi hissetmesini tanımlamak için kullanıldı.

Bugün sosyal medya sayesinde bu bağ çok daha yaygın. YouTuberlar, influencerlar, sporcular ve müzisyenlerle kurulan bu duygusal yakınlık Cambridge Sözlüğü'nün kelimeyi yılın seçimi yapmasında büyük rol oynadı.