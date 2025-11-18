onedio
article/comments
İşsizlik Yok, Suç Oranı Yok! Avrupa'nın Refah Seviyesi En Yüksek Ülkesi Burasıymış

İşsizlik Yok, Suç Oranı Yok! Avrupa'nın Refah Seviyesi En Yüksek Ülkesi Burasıymış

18.11.2025 - 08:50

Avrupa’nın yüzölçümü bakımından küçük olmasına rağmen ekonomik göstergeleriyle öne çıkan Lihtenştayn, yüksek yaşam standardı ve güçlü finansal yapısıyla dikkat çekiyor. İşsizlik oranının yok denecek kadar düşük olması, suç oranının neredeyse sıfır seviyesinde olması ve gelişmiş altyapısı, ülkeyi bölgesinde eşsiz kılıyor. Küçük nüfusuna rağmen kişi başına düşen gelirde dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Lihtenştayn, Alpler’in eteklerinde hem sakin hem de güvenli bir yaşam sunuyor.

Avrupa’nın yüzölçümü bakımından en küçük devletlerinden biri olsa da bu ülke konu zenginliğe geldi mi devasa ekonomilere kafa tutuyor.

Avrupa’nın yüzölçümü bakımından en küçük devletlerinden biri olsa da bu ülke konu zenginliğe geldi mi devasa ekonomilere kafa tutuyor.

Lihtenştayn, Alpler’in eteklerine saklanmış minicik bir prenslik olsa da kişi başına düşen gelirde dünyanın zirvesine oynuyor. Temiz havası, masal gibi manzaraları, ilginç gelenekleri ve neredeyse sıfıra yakın suç oranıyla da “dünya üzerinde yaşaması en huzurlu yerlerden biri” unvanını boşuna taşımıyor. Peki bu ülkeyi bu kadar özel yapan ne? Bir Türk olarak oraya taşınmak mümkün mü?

Dağlık yapısı sayesinde yıl boyunca temiz havaya sahip bu küçük ülke kış sporları, doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotalarıyla hem yerleşik halk hem de yabancılar için cazip bir yaşam alanı sunuyor.

Dağlık yapısı sayesinde yıl boyunca temiz havaya sahip bu küçük ülke kış sporları, doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotalarıyla hem yerleşik halk hem de yabancılar için cazip bir yaşam alanı sunuyor.

Ulaşım altyapısında ise dikkat çekici bir detay var: Lihtenştayn’da ne havaalanı ne de demiryolu bulunuyor. Ülkeye erişim İsviçre ve Avusturya üzerinden sağlanıyor; günlük yaşantıda ise bisiklet kullanımının yaygın olduğu biliniyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında tablo daha da ilgi çekici. Lihtenştayn, kişi başına düşen gelirde dünya sıralamalarının zirvesinde yer alıyor. Düşük vergi politikası, uluslararası yatırımcılar için cazip iş ortamı ve gelişmiş bankacılık altyapısı, ülkenin ekonomik gücünün temelini oluşturuyor. Nüfusun küçük, ekonomik kapasitenin yüksek olması gelir seviyesini olağanüstü bir noktaya taşıyor. İşsizlik oranı yok denecek kadar düşük; dış borç ise neredeyse sıfır.

Güvenlik konusunda da benzer bir tablo var.

Güvenlik konusunda da benzer bir tablo var.

Suç oranı dünya ortalamasının çok altında ve ülkede yalnızca küçük bir hapishane bulunuyor. Polis teşkilatının yüz kişiden az personelden oluşması bile genel güvenlik seviyesine dair fikir veriyor.

Finans sektörü Lihtenştayn’ın en güçlü alanlarından biri. Ülkedeki kayıtlı şirket sayısının nüfusu aşması, bu ekonominin ölçek olarak ne kadar sıra dışı olduğunu açıkça gösteriyor. Tarafsız bir prenslik olan Lihtenştayn’ın ordusu yok ve savunma İsviçre ile yapılan anlaşmalar üzerinden yürütülüyor.

Bir dönem kamuoyunun ilgisini çeken bir başka detay ise ülkenin bir günlük etkinlikler için kiralanabilmesi. Yaklaşık 70 bin dolar karşılığında Vaduz turu, şarap tadımı ve çeşitli Alp aktivitelerini içeren paketler sunulmuştu.

Tüm bu ayrıcalıklı yaşam koşullarına rağmen Lihtenştayn’a taşınmak oldukça sınırlı bir süreç. Schengen’e bağlı olmasına karşın, küçük yüzölçümü ve korunan demografik yapısı nedeniyle ülke oturum izinlerini çok kısıtlı veriyor. Yabancıların yerleşebilmesi için özel istihdam şartları, yatırım kriterleri veya kontenjan bazlı özel izinler gerekiyor.

