İşsizlik Yok, Suç Oranı Yok! Avrupa'nın Refah Seviyesi En Yüksek Ülkesi Burasıymış
Avrupa’nın yüzölçümü bakımından küçük olmasına rağmen ekonomik göstergeleriyle öne çıkan Lihtenştayn, yüksek yaşam standardı ve güçlü finansal yapısıyla dikkat çekiyor. İşsizlik oranının yok denecek kadar düşük olması, suç oranının neredeyse sıfır seviyesinde olması ve gelişmiş altyapısı, ülkeyi bölgesinde eşsiz kılıyor. Küçük nüfusuna rağmen kişi başına düşen gelirde dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Lihtenştayn, Alpler’in eteklerinde hem sakin hem de güvenli bir yaşam sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’nın yüzölçümü bakımından en küçük devletlerinden biri olsa da bu ülke konu zenginliğe geldi mi devasa ekonomilere kafa tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dağlık yapısı sayesinde yıl boyunca temiz havaya sahip bu küçük ülke kış sporları, doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotalarıyla hem yerleşik halk hem de yabancılar için cazip bir yaşam alanı sunuyor.
Güvenlik konusunda da benzer bir tablo var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın