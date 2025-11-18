İşsizlik Yok, Suç Oranı Yok! Avrupa'nın Refah Seviyesi En Yüksek Ülkesi Burasıymış

Suç oranı dünya ortalamasının çok altında ve ülkede yalnızca küçük bir hapishane bulunuyor. Polis teşkilatının yüz kişiden az personelden oluşması bile genel güvenlik seviyesine dair fikir veriyor.

Finans sektörü Lihtenştayn’ın en güçlü alanlarından biri. Ülkedeki kayıtlı şirket sayısının nüfusu aşması, bu ekonominin ölçek olarak ne kadar sıra dışı olduğunu açıkça gösteriyor. Tarafsız bir prenslik olan Lihtenştayn’ın ordusu yok ve savunma İsviçre ile yapılan anlaşmalar üzerinden yürütülüyor.

Bir dönem kamuoyunun ilgisini çeken bir başka detay ise ülkenin bir günlük etkinlikler için kiralanabilmesi. Yaklaşık 70 bin dolar karşılığında Vaduz turu, şarap tadımı ve çeşitli Alp aktivitelerini içeren paketler sunulmuştu.

Tüm bu ayrıcalıklı yaşam koşullarına rağmen Lihtenştayn’a taşınmak oldukça sınırlı bir süreç. Schengen’e bağlı olmasına karşın, küçük yüzölçümü ve korunan demografik yapısı nedeniyle ülke oturum izinlerini çok kısıtlı veriyor. Yabancıların yerleşebilmesi için özel istihdam şartları, yatırım kriterleri veya kontenjan bazlı özel izinler gerekiyor.