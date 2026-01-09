15 Yıl Sonra Yeniden Popüler Oldu! Kullanıcılar Bir Bir iPhone 4'e Geri Dönüyor
Apple’ın her yıl daha parlak, daha güçlü modeller tanıttığı teknoloji dünyasında beklenmedik bir geri dönüş yaşanıyor. On beş yıl önce tanıtılan iPhone 4, sosyal medyada yayılan retro kamera trendiyle yeniden gündemde. Özellikle TikTok’ta paylaşılan grenli fotoğraflar genç kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. İkinci el mağazalarında iPhone 4 arayanların sayısı hızla artıyor.
TikTok nostaljiyi geri çağırdı, iPhone 4 yeniden popüler oldu
Uzmanlar uyarıyor: Güvenlik açısından ciddi riskler taşıyor
Uzmanlara göre iPhone 4 ile fotoğraf çekmek mümkün ancak kullanım alanı net şekilde sınırlandırılmalı
