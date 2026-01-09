onedio
15 Yıl Sonra Yeniden Popüler Oldu! Kullanıcılar Bir Bir iPhone 4'e Geri Dönüyor

Gökçe Cici
09.01.2026 - 14:30

Apple’ın her yıl daha parlak, daha güçlü modeller tanıttığı teknoloji dünyasında beklenmedik bir geri dönüş yaşanıyor. On beş yıl önce tanıtılan iPhone 4, sosyal medyada yayılan retro kamera trendiyle yeniden gündemde. Özellikle TikTok’ta paylaşılan grenli fotoğraflar genç kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. İkinci el mağazalarında iPhone 4 arayanların sayısı hızla artıyor.

TikTok nostaljiyi geri çağırdı, iPhone 4 yeniden popüler oldu

iPhone 4, çelik çerçevesi, küçük ekranı ve günümüz standartlarının çok gerisinde kalan kamerasıyla sosyal medyada 'analog estetik' simgesi haline geldi. TikTok’ta #digicam etiketi altında paylaşılan içeriklerde iPhone 4 ile çekilmiş fotoğraflar milyonlara ulaşıyor. Paylaşımlarda modern telefonların keskin görüntülerinden uzak, eski dijital kamera hissi öne çıkıyor.

İkinci el teknoloji platformları talepte ciddi artış yaşandığını aktarıyor. Bazı raporlara göre iPhone 4 aramalarında neredeyse yüzde 1000’e varan yükseliş söz konusu. Kullanıcılar telefonu günlük iletişim aracı olarak değil, yalnızca fotoğraf çekmek amacıyla tercih ediyor. Görsel estetik arayışı, teknik yetersizlikleri ikinci plana itmiş görünüyor.

Uzmanlar uyarıyor: Güvenlik açısından ciddi riskler taşıyor

iPhone 4 için yayımlanan son iOS güncellemesi 2014 yılında geldi. O tarihten sonra cihaz herhangi yazılım ya da güvenlik desteği almadı. Güncel uygulamalar, modern şifreleme sistemleri ve veri koruma önlemleri telefon üzerinde yer almıyor. Sosyal medya uygulamaları çalışsa bile veri güvenliği garanti edilmiyor.

Güvenlik uzmanları, cihaz üzerinde Apple hesabı kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. iCloud girişi, banka uygulamaları, e-posta hesapları ya da kişisel veriler içeren hiçbir servis önerilmiyor. İnternete bağlanıldığı anda cihazın savunmasız hale geldiği belirtiliyor. Fotoğraf dışında farklı amaçlarla kullanım, veri sızıntısı riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Uzmanlara göre iPhone 4 ile fotoğraf çekmek mümkün ancak kullanım alanı net şekilde sınırlandırılmalı

SIM kart takılması önerilmiyor. Eski donanım yapısı nedeniyle SIM kopyalama gibi saldırılara karşı savunmasız durumda bulunuyor. İnternet bağlantısı kapalı tutulmalı, cihaz yalnızca kamera işleviyle değerlendirilmeli.

Fotoğraf aktarımı sırasında kablolu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor. iCloud ya da kablosuz aktarım sistemleri güvenlik riski taşıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
