15 Yıl Sonra Yeniden Popüler Oldu! Kullanıcılar Bir Bir iPhone 4'e Geri Dönüyor

iPhone 4 için yayımlanan son iOS güncellemesi 2014 yılında geldi. O tarihten sonra cihaz herhangi yazılım ya da güvenlik desteği almadı. Güncel uygulamalar, modern şifreleme sistemleri ve veri koruma önlemleri telefon üzerinde yer almıyor. Sosyal medya uygulamaları çalışsa bile veri güvenliği garanti edilmiyor.

Güvenlik uzmanları, cihaz üzerinde Apple hesabı kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. iCloud girişi, banka uygulamaları, e-posta hesapları ya da kişisel veriler içeren hiçbir servis önerilmiyor. İnternete bağlanıldığı anda cihazın savunmasız hale geldiği belirtiliyor. Fotoğraf dışında farklı amaçlarla kullanım, veri sızıntısı riskini ciddi ölçüde artırıyor.