Tam Tamına 38 Kilo Verdi, Beklenmedik Yan Etki Yüzünden Estetik Operasyona Mahkum Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 16:08

Hızlı kilo kaybı çoğu zaman hayal edilen sonucu verir gibi görünse de, bazen beklenmedik yan etkilerle karşılaşmak mümkün. LeAnn Hawks, üç yıl içinde 38 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşadı ancak bu süreçten sonra “hindi boynu” olarak adlandırdığı durum öz güvenini sarsınca kendini radikal bir estetik dönüşümün içinde buldu.

LeAnn Hawks, bazı yöntemlerle üç yıl içinde tam 38 kilo verdi.

Ancak hızlı kilo kaybının ardından “hindi boynu” olarak adlandırdığı durumu, öz güvenini derinden etkileyince, radikal bir estetik dönüşüme karar verdi.

TikTok’ta Meksika’da yüz germe operasyonu olmuş birini görmesi üzerine araştırma yapan LeAnn, Dr. Espino’nun kliniğinde derin boyun ve yüz germe, üst-alt göz kapağı operasyonu, kaş kaldırma ve yüz ile dudak dolgu işlemlerini yaptırdı. Operasyon, Meksika’daki hastane konaklaması ve 10 günlük gözetim süresi dahil yaklaşık 11.800 sterline mal oldu. İlk aynaya baktığında “gördüğüm en korkunç şey” dediğini itiraf etti.

Yoğun şişlik ve ağrı nedeniyle ilk hafta duygusal olarak zorlanan LeAnn, süreci TikTok’ta paylaşarak hem olumlu hem olumsuz deneyimlerini belgeledi.

Yorumlara aldırış etmediğini belirten LeAnn, “Bunu istedim ve yaptırdım” dedi. Şimdi ise yeni görünümüyle öz güveni yerine geldi, sosyal hayata dönmekten heyecan duyuyor.

