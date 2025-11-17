Tam Tamına 38 Kilo Verdi, Beklenmedik Yan Etki Yüzünden Estetik Operasyona Mahkum Oldu
Hızlı kilo kaybı çoğu zaman hayal edilen sonucu verir gibi görünse de, bazen beklenmedik yan etkilerle karşılaşmak mümkün. LeAnn Hawks, üç yıl içinde 38 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşadı ancak bu süreçten sonra “hindi boynu” olarak adlandırdığı durum öz güvenini sarsınca kendini radikal bir estetik dönüşümün içinde buldu.
LeAnn Hawks, bazı yöntemlerle üç yıl içinde tam 38 kilo verdi.
Yoğun şişlik ve ağrı nedeniyle ilk hafta duygusal olarak zorlanan LeAnn, süreci TikTok’ta paylaşarak hem olumlu hem olumsuz deneyimlerini belgeledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın