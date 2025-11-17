Tam Tamına 38 Kilo Verdi, Beklenmedik Yan Etki Yüzünden Estetik Operasyona Mahkum Oldu

Ancak hızlı kilo kaybının ardından “hindi boynu” olarak adlandırdığı durumu, öz güvenini derinden etkileyince, radikal bir estetik dönüşüme karar verdi.

TikTok’ta Meksika’da yüz germe operasyonu olmuş birini görmesi üzerine araştırma yapan LeAnn, Dr. Espino’nun kliniğinde derin boyun ve yüz germe, üst-alt göz kapağı operasyonu, kaş kaldırma ve yüz ile dudak dolgu işlemlerini yaptırdı. Operasyon, Meksika’daki hastane konaklaması ve 10 günlük gözetim süresi dahil yaklaşık 11.800 sterline mal oldu. İlk aynaya baktığında “gördüğüm en korkunç şey” dediğini itiraf etti.