O Hafta Bu Hafta! 17–23 Kasım Tarihleri Arasında Şansı Yüzüne Gülecek 3 Burç

O Hafta Bu Hafta! 17–23 Kasım Tarihleri Arasında Şansı Yüzüne Gülecek 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 15:24

Haftanın enerjisi değişiyor ve bazı burçlar diğerlerinden daha şanslı görünüyor. 17–23 Kasım 2025 tarihleri arasında şans, fırsat ve beklenmedik sürprizler özellikle bazı burçların yanında olacak. İşte bu haftanın yıldızları...

Akrep Burcu

Bu hafta senin için adeta bir “yeniden doğuş” enerjisi var. Merkür retrosu Akrep’te ilerlerken, geçmişin gündeme gelmesi, içsel dönüşüm için harika bir fırsat yaratıyor. Düşüncelerini, hislerini derinlemesine sorgulama ve gereksiz yüklerden kurtulma şansın yüksek. Aynı zamanda finansal ya da duygusal konularda uzun vadeli kararlar alırken sezgine güvenmek önemli olabilir. Ani içgörüler ve güçlü bir irade, seni beklenmedik kazançlara götürebilir.

Koç Burcu

Senin açısından bu hafta strateji kurmak ve geleceğe yatırım yapmak için ideal. Güneş ile Merkür’ün olumlu açıları, vizyonunu genişletmene ve yeni hedefler belirlemene destek veriyor. İlişkiler ve ortaklıklar, hem iş hem de duygusal anlamda daha derin bir zemine oturabilir. Ayrıca eğitim, yurt dışı ya da hayallerinle ilgili projelerde ilerlemek için motivasyonun artıyor. Risk almak mantıklı; ama bunu temellerini sağlam atarak yapıyorsun.

Kova Burcu

Bu hafta senin toplumsal statün ve kariyerinle ilgili önemli fırsatlar kapıda. Sosyal çevrenden gelecek destekler, senin vizyonuna yeni pencereler açabilir. İçsel sezgin ve yaratıcılığın da yükseliyor; bu da seni sadece görünür kılmakla kalmaz, aynı zamanda bir iz bırakman için uygun bir zaman sağlar. Cesur olman gereken anlar var, ama risk alırken mantığını da kullanırsan büyük bir açılım yaşayabilirsin.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
