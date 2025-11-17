O Hafta Bu Hafta! 17–23 Kasım Tarihleri Arasında Şansı Yüzüne Gülecek 3 Burç

Senin açısından bu hafta strateji kurmak ve geleceğe yatırım yapmak için ideal. Güneş ile Merkür’ün olumlu açıları, vizyonunu genişletmene ve yeni hedefler belirlemene destek veriyor. İlişkiler ve ortaklıklar, hem iş hem de duygusal anlamda daha derin bir zemine oturabilir. Ayrıca eğitim, yurt dışı ya da hayallerinle ilgili projelerde ilerlemek için motivasyonun artıyor. Risk almak mantıklı; ama bunu temellerini sağlam atarak yapıyorsun.