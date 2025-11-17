onedio
Almak Neredeyse İmkansız: Dünyanın En Zor Ehliyet Veren 5 Ülkesi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 11:33

Ehliyet almak birçok ülkede sıradan bir işlem gibi görünse de bazı yerlerde gerçek bir sabır ve disiplin testi haline geliyor. Yazılı ve direksiyon sınavları, sıkı sağlık kontrolleri ve yüksek maliyetler, adayların işini kolaylaştırmıyor. Öyle ki bazı ülkelerde ilk denemede başarı oranı yüzde 40’ın bile altına düşebiliyor. İşte ehliyeti almak için en çok çaba sarf etmeniz gereken 5 ülke…

Ehliyet almak pek çok kişi için rutin bir işlem gibi görünse de bazı ülkelerde bu süreç tam anlamıyla bir sınav maratonuna dönüşüyor.

Yazılı ve uygulamalı sınavlarda yüksek beklentiler belirleyen ülkeler, sürücü adaylarının sadece direksiyon becerilerini değil, disiplin ve hazırlık seviyelerini de ölçüyor.

Uluslararası verilere göre bazı ülkelerde ehliyeti ilk denemede almak neredeyse imkânsız. Japonya’da adayların yalnızca yüzde 35’i ilk sınavda başarı sağlayabiliyor. Birleşik Krallık’ta bu oran yüzde 48’e çıkarken, Güney Afrika’da yüzde 39 civarında seyrediyor. Güney Afrika’da sınav öncesi aracın altındaki olası sızıntıların kontrol edilmesi zorunlu; bu adım atlanırsa puan kaybı kaçınılmaz oluyor.

Bazı ülkelerde ehliyet başvurusu, kapsamlı bir sağlık taramasından geçmeden mümkün değil.

Hırvatistan ve Nikaragua, bu açıdan en sıkı uygulamaları yürütüyor. Hırvatistan’da görme ve işitme testlerinden kalp-damar hastalıkları, diyabet ve epilepsi taramalarına kadar geniş bir sağlık raporu hazırlanıyor. Üstelik bu testler yalnızca yetkilendirilmiş merkezlerde yapılabiliyor ve yaklaşık 50 avroluk bir ücret söz konusu.

Sürücü adaylarının psikolojik uygunluğu da bazı ülkelerde sınavın ayrılmaz parçası. Karadağ’da psikolog görüşmesi zorunlu tutulurken, Nikaragua’da adaylar sekiz sayfalık psikolojik formu doldurmak durumunda. Bu adımlar tamamlanmadan teorik sınavlara girilemiyor.

Teorik sınavların formatı ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor.

Singapur’da 50 soruluk iki sınavdan en az yüzde 90 başarı elde etmek gerekiyor. Çin’de 1000 soruluk havuzdan rastgele seçilen 100 soruyu doğru yanıtlamak şart. Macaristan’da ise 75 soruluk testte, her soru için yalnızca 60 saniye süre tanınıyor.

Pratik Eğitim Saatleri de Bi' Hayli Uzun

Sürüş eğitiminde de bazı ülkeler sınırları zorluyor. Avustralya’nın Yeni Güney Galler bölgesinde adayların gözetmen eşliğinde en az 120 saat sürüş pratiği yapması ve bunun 20 saatinin gece sürüşü olması zorunlu. Fransa’da ise başvuru için 3 bin kilometrelik sürüş deneyiminin belgelenmesi gerekiyor. Kurs ücretleri ise çoğu zaman 2 bin avronun üzerine çıkabiliyor.

En Yüksek Maliyetler Nerede?

Ehliyet almak bazı ülkelerde ciddi bir maddi yük de oluşturuyor. Hırvatistan’da sağlık raporları, psikolojik testler ve sürüş dersleri dahil edildiğinde toplam maliyet 1200 dolara kadar çıkabiliyor. İsviçre’de ise sınav ücreti 175 dolar civarında, ancak ilk yardım kursları ve diğer zorunlu harcamalarla toplam rakam 700 doları geçiyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
