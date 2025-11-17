Almak Neredeyse İmkansız: Dünyanın En Zor Ehliyet Veren 5 Ülkesi Açıklandı

Hırvatistan ve Nikaragua, bu açıdan en sıkı uygulamaları yürütüyor. Hırvatistan’da görme ve işitme testlerinden kalp-damar hastalıkları, diyabet ve epilepsi taramalarına kadar geniş bir sağlık raporu hazırlanıyor. Üstelik bu testler yalnızca yetkilendirilmiş merkezlerde yapılabiliyor ve yaklaşık 50 avroluk bir ücret söz konusu.

Sürücü adaylarının psikolojik uygunluğu da bazı ülkelerde sınavın ayrılmaz parçası. Karadağ’da psikolog görüşmesi zorunlu tutulurken, Nikaragua’da adaylar sekiz sayfalık psikolojik formu doldurmak durumunda. Bu adımlar tamamlanmadan teorik sınavlara girilemiyor.