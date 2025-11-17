onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyardı: Bu Saç Modeli Saç Dökülmesine Sebep Oluyor!

Uzmanlar Uyardı: Bu Saç Modeli Saç Dökülmesine Sebep Oluyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 10:46

Saç aksesuarları stilin vazgeçilmezi olsa da, bazı modellerin düşündüğünüzden çok daha zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, özellikle sık kullanılan bir saç modeli nedeniyle saçta belirgin incelmeler ve kırılmalar oluşabileceğini belirtiyor. Peki hangi model bu riski artırıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saç aksesuarları stilin vazgeçilmez parçalarından olsa da bazı modellerin saç sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor.

Saç aksesuarları stilin vazgeçilmez parçalarından olsa da bazı modellerin saç sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle saçın aynı noktadan sürekli klipsle tutulmasının saç dökülmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Son dönemde saç çizgisi ve tepe bölgesinde seyrelme yaşayan birçok kişi, hormon veya yaş kaynaklı bir sorun bulunmadığını, ortak etkenin ise aynı noktaya sürekli uygulanan baskı olduğunu fark ediyor.

Trikologlar, özellikle “yengeç toka” gibi klipslerin, saç tellerinde ve köklerinde lokal gerilim oluşturduğunu belirtiyor.

Trikologlar, özellikle “yengeç toka” gibi klipslerin, saç tellerinde ve köklerinde lokal gerilim oluşturduğunu belirtiyor.

Bu sürekli gerilim saç kırılmasına, mikro çatlaklara ve köklerin zayıflamasına sebep olabiliyor. Tıp literatüründe buna “traksiyon alopesi” deniyor; saç köklerinin uzun süreli mekanik gerilme nedeniyle iltihaplanması ve zayıflaması sonucu ortaya çıkıyor.

Belirtileri ise şöyle:

  • Saç çizgisinde incelme ve seyrelme

  • Tepe bölgesinde kırık saçlar veya boşluklar

  • Tokanın uygulandığı bölgede sızı, gerginlik veya karıncalanma

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın