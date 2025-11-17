Uzmanlar Uyardı: Bu Saç Modeli Saç Dökülmesine Sebep Oluyor!

Saç aksesuarları stilin vazgeçilmezi olsa da, bazı modellerin düşündüğünüzden çok daha zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, özellikle sık kullanılan bir saç modeli nedeniyle saçta belirgin incelmeler ve kırılmalar oluşabileceğini belirtiyor. Peki hangi model bu riski artırıyor?