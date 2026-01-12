onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Dayanıklı, Balık Şifacı: Burçlar Bitki Olsaydı Hangisi Olurdu?

Koç Dayanıklı, Balık Şifacı: Burçlar Bitki Olsaydı Hangisi Olurdu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.01.2026 - 16:56

Bazen bir insanı anlatmak için kelimeler yetmez. Ama onu bir bitkiye benzetirsen her şey daha net olur. Kimi dikenlidir ama dayanıklıdır, kimi narindir ama çok güzeldir, kimi de sessiz sedasız herkese iyi gelir. 

İşte burçların ruhuna en çok yakışan bitkiler ve nedenleri 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç - Kaktüs

Koç tam anlamıyla kaktüs gibidir: Güçlüdür, dayanıklıdır, en zor şartlarda bile ayakta kalır. Kimseye durup dururken batmaz ama sınırlarını zorlayan olursa dikenlerini çıkarmaktan çekinmez. Yalnız kalabilir, kimseye muhtaç değildir. Dışarıdan sert görünür ama içinde hayatta kalma gücü ve direnç vardır.

Boğa - Kauçuk Bitkisi

Boğa - Kauçuk Bitkisi

Boğa bulunduğu yeri sahiplenen, kök salan, düzenini seven bir burçtur. Kauçuk bitkisi gibi yerini sever, yerini değiştirince hemen bozulur. Konforuna düşkündür, huzur ister. Yavaş büyür ama sağlam büyür. Uzun ömürlüdür, sadıktır, kolay kolay vazgeçmez.

İkizler - Telgraf Çiçeği

İkizler - Telgraf Çiçeği

İkizler aynı anda her yere uzanan, meraklı, hareketli bir ruhtur. Telgraf çiçeği gibi bir yandan oraya bir yandan buraya dallanır. Sürekli yeni şeyler dener, keşfetmek ister. Ama bazen başladığı şeyleri bitirmeden sıkılabilir. Renkli, enerjik ve yerinde duramaz.

Yengeç - Barış Çiçeği

Yengeç - Barış Çiçeği

Yengeç ilgiyle, sevgiyle büyür. Barış çiçeği gibi; ilgi gördükçe açar, ihmal edilince hemen solar. Duygusaldır, hassastır, ortamın enerjisinden çok etkilenir. Sevildiğini hissederse harikalar yaratır ama kırılırsa içine kapanır.

Aslan - Devetabanı

Aslan - Devetabanı

Aslan girdiği ortamda fark edilmek ister. Dev yapraklarıyla tüm odayı kaplayan devetabanı gibi gösterişlidir, iddialıdır. “Buradayım” demeden bile herkes onu fark eder. İlgiyle büyür, alkışla beslenir. Ne kadar büyükse o kadar mutludur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak - Sukulent

Başak - Sukulent

Başak minimaldir, sadedir, ölçülüdür. Sukulent gibi fazla su da istemez, fazla insan da. Kendi düzenini sever, abartıdan hoşlanmaz. Azla yetinir ama doğru bakılırsa uzun yıllar yaşar. Sessizdir ama dayanıklıdır.

Terazi - Orkide

Terazi - Orkide

Terazi güzelliğe, estetiğe, zarafete düşkündür. Orkide gibi çok şık ama nazlıdır. Yanlış yerde durursa, fazla güneş ya da ilgisizlik olursa hemen küsebilir. İlgi ister ama abartısı da zarar verir. Dengede olursa muhteşemdir.

Akrep - Paşakılıcı

Akrep - Paşakılıcı

Akrep güçlüdür, sessizdir, derindir. Paşakılıcı gibi; az konuşur ama çok dayanıklıdır. İçinde hem şifa vardır hem zehir. Kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Kolay kolay yıkılmaz, kolay kolay da güvenmez.

Yay - Areka Palmiyesi

Yay - Areka Palmiyesi

Yay özgürlüğü, ferahlığı, gezmeyi sever. Areka palmiyesi gibi girdiği yere yaz havası getirir. Neşelidir, enerjiktir, ortamın havasını değiştirir. Sıkılmayı sevmez, kısıtlanmaktan nefret eder.

Oğlak - Bonsai Ağacı

Oğlak - Bonsai Ağacı

Oğlak sabırla, disiplinle şekillenir. Bonsai gibi yıllar içinde emekle biçim alır. Ciddidir, kontrollüdür, hedef odaklıdır. Hemen büyümez ama büyüdüğü zaman kalıcı olur. Hayat onun için uzun vadeli bir projedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova - Bambu

Kova - Bambu

Kova farklıdır, özgürdür, kalıplara sığmaz. Bambu gibi suda bile büyür. Toprak ona dar gelir. Kendi yolunu kendi çizer. Uyum sağlar ama bağımlı olmaz. Kendi alanı olmazsa boğulur.

Balık - Aloe Vera

Balık - Aloe Vera

Balık sessizdir ama şifacıdır. Aloe vera gibi; kendinden çok başkalarına iyi gelir. Merhametlidir, fedakârdır, empatisi yüksektir. Kendi yaralarını bile başkalarını iyileştirirken unutur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın