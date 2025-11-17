onedio
Siyah Renkteki Yumurtalar Altını Solladı: Tanesi 400 TL’yi Aşıyor

Metehan Bozkurt
17.11.2025 - 08:26

Siyah renkteki Cayuga yumurtaları, son dönemde küresel pazarda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Nadir bulunmaları, sınırlı üretimle elde edilmeleri ve yüksek besin değerleri nedeniyle talebi hızla artan bu özel yumurtalar, bazı ülkelerde adeta lüks bir ürün olarak görülmeye başladı. Kömür karasını andıran kabuk rengi ve benzersiz özellikleriyle öne çıkan Cayuga yumurtaları, uluslararası piyasada tanesi 400 TL’yi aşan fiyatıyla “altını sollayan” ürünler arasında anılıyor.

Kömür karası yumurtaların altından daha değerli olması ilk bakışta abartı gibi dursa da, Cayuga ördeğinin ürettiği bu sıra dışı yumurtalar gerçekten de koleksiyonluk eşyalara rakip olacak kadar ilgi görüyor.

Dünyada az bulunan bu ördek ırkının yumurtaları, hem görünüşü hem de içerdiği besin değerleri sayesinde küresel piyasada adeta kapışılıyor. Organik çiftliklerde, sınırlı sayıda üretilen Cayuga yumurtalarının talebi her geçen gün arttığı için fiyatlar da doğal olarak uçuyor.

4 Bin 843 TL’ye Satılıyor!

Yurtdışında satılan 12’li Cayuga yumurta seti 114,84 dolardan alıcı buluyor. Güncel kurla yaklaşık 4 bin 843 TL’ye denk gelen bu fiyat, tanesinin de 400 TL’nin üstüne çıkması anlamına geliyor. Bu yüzden bazı ülkelerde bu yumurtalar için “altından bile değerli” benzetmesi yapılmaya başlandı. Haksız da sayılmazlar.

Cayuga yumurtalarını eşsiz kılan en dikkat çekici detay, kabuklarının adeta is mürekkebi kıvamındaki siyahlığı.

Bu yoğun renk, ördeğin genetik pigment yapısından geliyor. Yumurtalar tazeyken tamamen siyaha yakın bir tonda oluyor; kuluçka süreci ilerledikçe kabuk rengi griye doğru açılıyor. Yüksek protein, güçlü antioksidanlar ve “iyi kolesterol” olarak bilinen HDL açısından zengin olması da bu yumurtaları sadece estetik olarak değil, besin değeri açısından da özel bir yere koyuyor.

'Neden bu kadar pahalı?' diye soracak olursanız...

Cayuga ördekleri yıl boyunca diğer ördek türlerine göre daha az yumurta bırakıyor. Organik beslenen ve geniş hareket alanına ihtiyaç duyan bu ırk, zaten başlı başına sınırlı sayıda yetiştiriliyor. Üretim az, talep fazla olunca fiyatların her yıl biraz daha yükselmesi kaçınılmaz hâle geliyor.

