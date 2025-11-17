Siyah Renkteki Yumurtalar Altını Solladı: Tanesi 400 TL’yi Aşıyor
Siyah renkteki Cayuga yumurtaları, son dönemde küresel pazarda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Nadir bulunmaları, sınırlı üretimle elde edilmeleri ve yüksek besin değerleri nedeniyle talebi hızla artan bu özel yumurtalar, bazı ülkelerde adeta lüks bir ürün olarak görülmeye başladı. Kömür karasını andıran kabuk rengi ve benzersiz özellikleriyle öne çıkan Cayuga yumurtaları, uluslararası piyasada tanesi 400 TL’yi aşan fiyatıyla “altını sollayan” ürünler arasında anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kömür karası yumurtaların altından daha değerli olması ilk bakışta abartı gibi dursa da, Cayuga ördeğinin ürettiği bu sıra dışı yumurtalar gerçekten de koleksiyonluk eşyalara rakip olacak kadar ilgi görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Bin 843 TL’ye Satılıyor!
Cayuga yumurtalarını eşsiz kılan en dikkat çekici detay, kabuklarının adeta is mürekkebi kıvamındaki siyahlığı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın