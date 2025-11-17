Siyah Renkteki Yumurtalar Altını Solladı: Tanesi 400 TL’yi Aşıyor

Bu yoğun renk, ördeğin genetik pigment yapısından geliyor. Yumurtalar tazeyken tamamen siyaha yakın bir tonda oluyor; kuluçka süreci ilerledikçe kabuk rengi griye doğru açılıyor. Yüksek protein, güçlü antioksidanlar ve “iyi kolesterol” olarak bilinen HDL açısından zengin olması da bu yumurtaları sadece estetik olarak değil, besin değeri açısından da özel bir yere koyuyor.

'Neden bu kadar pahalı?' diye soracak olursanız...

Cayuga ördekleri yıl boyunca diğer ördek türlerine göre daha az yumurta bırakıyor. Organik beslenen ve geniş hareket alanına ihtiyaç duyan bu ırk, zaten başlı başına sınırlı sayıda yetiştiriliyor. Üretim az, talep fazla olunca fiyatların her yıl biraz daha yükselmesi kaçınılmaz hâle geliyor.