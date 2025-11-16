Bunu Asla Yapmıyor! 89 Yaşındaki Ünlü Beslenme Uzmanı Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

Nestle, sabahlarını sütlü ve şekersiz birkaç fincan hafif kahveyle açıyor. “Kahvaltı günün en önemli öğünüdür” söylemine pek inanmıyor. Kendisini iyi hissettiren hafif bir başlangıcı tercih ediyor. Kahveden sonra genelde yulaf ezmesi veya şekersiz tam tahıl gevreği yiyor. Tatlandırmak için yalnızca biraz esmer şeker ve mevsim meyveleri ekliyor.

Öğle yemeğinde ise kural yok!

Günün ortasında ne yiyeceğine dair belirli bir planı yok. Bazen sadece basit bir salata hazırlıyor, bazen de evde ne bulduysa onu tüketiyor. Kendi terasında yetiştirdiği taze sebze ve meyveler öğle öğünlerinin vazgeçilmez kısmı. Bunları peynir, fıstık veya bir parça ekmekle tamamlamayı seviyor.