Bunu Asla Yapmıyor! 89 Yaşındaki Ünlü Beslenme Uzmanı Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

Bunu Asla Yapmıyor! 89 Yaşındaki Ünlü Beslenme Uzmanı Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

16.11.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 16.11.2025 - 11:34

89 yaşında olmasına rağmen hâlâ aktif çalışan ve gıda endüstrisine yönelik eleştirileriyle tanınan beslenme profesörü Marion Nestle, sağlıklı yaşamının ardındaki günlük beslenme alışkanlıklarını anlattı. Beslenme biliminin en saygın isimlerinden biri olan Nestle, bir günde neler yediğini ve yıllar içinde benimsediği temel prensipleri paylaştı.

İşte detaylar...

Beslenme dünyasında büyük saygı gören, NYU’nun emekli profesörlerinden Marion Nestle, Washington Post’a verdiği röportajda günlük rutinini sade ama bilinçli tercihlerle şekillendirdiğini anlatıyor.

Yeni kitabı “Şimdi Ne Yemeli” ile yeniden gündemde olan Nestle, uzun yıllara yayılan tecrübesini anlatıyor.

Güne hafif bir kahveyle başlıyor.

Nestle, sabahlarını sütlü ve şekersiz birkaç fincan hafif kahveyle açıyor. “Kahvaltı günün en önemli öğünüdür” söylemine pek inanmıyor. Kendisini iyi hissettiren hafif bir başlangıcı tercih ediyor. Kahveden sonra genelde yulaf ezmesi veya şekersiz tam tahıl gevreği yiyor. Tatlandırmak için yalnızca biraz esmer şeker ve mevsim meyveleri ekliyor.

Öğle yemeğinde ise kural yok!

Günün ortasında ne yiyeceğine dair belirli bir planı yok. Bazen sadece basit bir salata hazırlıyor, bazen de evde ne bulduysa onu tüketiyor. Kendi terasında yetiştirdiği taze sebze ve meyveler öğle öğünlerinin vazgeçilmez kısmı. Bunları peynir, fıstık veya bir parça ekmekle tamamlamayı seviyor.

Peki ya akşam yemeği?

Nestle, akşam yemeğinde de esnek davranıyor. “Çok fazla yemem ama salata yemekten büyük keyif alırım, günde iki kez salata yediğim olur” diyor. Evdeyse yumurta, peynir, kraker gibi basit ama besleyici kombinasyonlara yöneliyor. Zaman zaman da evine yakın küçük restoranlara uğruyor. Nerede olursa olsun tabakta mutlaka sebze oluyor.

Tek vazgeçilmezi: Aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmak

Gıda şirketlerine yönelik eleştirileriyle bilinen Nestle’nin tüm alışkanlıklarının temelinde aynı prensip yatıyor.

Mümkün olduğunca doğal beslenmek ve işlenmiş ürünlerden uzak durmak.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
