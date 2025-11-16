Kestaneyi Pişirmeden Önce Tuzlu Suda Bekletin! Birçok Faydası Var

Kestanenin çiğ kabuğu oldukça serttir ve soyma işlemini güçleştirir. Tuzlu suda bekletme, kabuğun iç yüzeyini yumuşatarak daha kolay ayrılmasını sağlar. Özellikle kabuklara önceden çizik atıldığında bu yöntem soyma sürecini belirgin şekilde hızlandırıyor.

Aromasını da Etkiliyor

Bazı kestanelerde doğal olarak bulunan hafif acımsı tat, tuzlu su sayesinde önemli ölçüde azalır. Acı bileşenler suya geçerken, kestanenin kendine özgü tatlı ve dengeli aroması daha net ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle kavurma ve tatlı tariflerinde tercih edilen bir hazırlık yöntemidir.

Ayrıca...

Kestane, yapısı gereği böceklenmeye elverişli bir üründür. Tuzlu suda bekletmek, kabuk üzerinde ve iç dokuda bulunabilecek mikroorganizmaların gelişimini yavaşlatır ve böceklenme riskini düşürür. Bu sayede kestane daha uzun süre taze kalır.

Suda bekleyen kestaneler suyu emerek yumuşamaya başladığı için pişirme süresi belirgin şekilde kısalır. Fırında daha eşit pişer, haşlamada iç kısmı daha homojen yumuşar ve kabuğun gereğinden fazla çatlama ihtimali azalır. Böylece hem kıvam hem de genel pişirme kalitesi artar.