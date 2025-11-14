Silecek Arızası İçin Artık Kaçış Yok: Kontrol Etmeyen Sürücülere Ceza Yağıyor

Yağmurdan kara, ince çamurdan camdaki hafif kir tabakasına kadar görüşü kapatan her durum için silecekler, güvenli sürüşün ayrılmaz bir parçası kabul ediliyor.

Sileceklerin aşınmış, arızalı ya da tamamen çalışmaz halde olması hâlinde sürücülere 5 Euro ceza kesiliyor. Ceza sembolik görünse de uzmanlar “esas bedelin” kazalarla ödendiğini hatırlatıyor. Özellikle uzun yol öncesi silecek lastiklerinin ve cam suyu seviyesinin kontrol edilmemesi, basit bir teknik arızayı tehlikeli bir trafik senaryosuna dönüştürebiliyor.

Türkiye’de de tablo farklı değil. Ani bastıran sağanaklarda görüş mesafesinin neredeyse yok olduğu anlarda, bakımsız silecekler sürücüyü tamamen kör bir sürüşe mahkûm edebiliyor. Araç muayenelerinde silecek sisteminin kusursuz çalışması şart koşuluyor; arızalı bir mekanizma hem muayeneden kalmanıza hem de riskli sürüşlere neden oluyor.

Uzmanlar, iki ülkede de sürücülere aynı net mesajı veriyor: Silecek lastiklerini düzenli değiştirin, mekanizmayı kontrol ettirin ve cam suyu seviyesini ihmal etmeyin. Küçük görünen bu detay, hem cüzdanınızı hem de can güvenliğinizi koruyan en basit önlemlerden biri.