"Gençlik İksiri" Olarak Bilinen O Meyve Artık Tezgahlarda: Farklı Şekillerde Tüketilebiliyor

Metehan Bozkurt
14.11.2025 - 12:15

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yetişen ve sonbaharda hasadı yapılan gilaburu, “Gençlik İksiri” olarak biliniyor. Kırmızı taneleriyle dikkat çeken bu meyve, suyu içilerek veya reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde tüketilebiliyor. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen gilaburu, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor.

Erzincan’ın yüksek rakımlı bölgelerinde sonbaharda hasadı yapılan gilaburu, kırmızı taneleriyle tezgâhlarda kendini gösteriyor.

Meyve, suyu sıkılarak içilebildiği gibi reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

Uzmanlar, gilaburunun C vitamini, antioksidanlar ve fenolik bileşikler açısından zengin olduğunu vurguluyor.

Böbrek taşına karşı destekleyici etkisi, bağışıklığı güçlendirmesi ve sindirim sağlığını desteklemesiyle bilinen meyve, Erzincan’da her sonbahar yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı riskine karşı gilaburu suyunu tercih ediyor. Şehirdeki aktarlar ve seyyar satıcılar aracılığıyla satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir sağlık desteği olarak sofralardaki yerini alıyor.

