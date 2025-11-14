"Gençlik İksiri" Olarak Bilinen O Meyve Artık Tezgahlarda: Farklı Şekillerde Tüketilebiliyor
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yetişen ve sonbaharda hasadı yapılan gilaburu, “Gençlik İksiri” olarak biliniyor. Kırmızı taneleriyle dikkat çeken bu meyve, suyu içilerek veya reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde tüketilebiliyor. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen gilaburu, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor.
Erzincan’ın yüksek rakımlı bölgelerinde sonbaharda hasadı yapılan gilaburu, kırmızı taneleriyle tezgâhlarda kendini gösteriyor.
Uzmanlar, gilaburunun C vitamini, antioksidanlar ve fenolik bileşikler açısından zengin olduğunu vurguluyor.
