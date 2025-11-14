onedio
Hepimizin Çöpe Attığı Ceviz Kabuğu Aslında Bu İşe Yarıyormuş

Hepimizin Çöpe Attığı Ceviz Kabuğu Aslında Bu İşe Yarıyormuş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 07:30

Ceviz kabukları çoğu zaman hiçbir değeri yokmuş gibi doğrudan çöpe atılıyor. Oysa bu doğal malzeme, günlük yaşamda şaşırtıcı derecede geniş bir kullanım alanına sahip. Isı kaynağından bitki bakımına, temizlikten ahşap yüzeylerin korunmasına kadar pek çok konuda pratik ve ekonomik çözümler sunuyor. Doğal yapısı sayesinde hem çevre dostu hem de ek bir maliyet gerektirmeyen ceviz kabuğu, ev içinde değerlendirildiğinde önemli bir yardımcıya dönüşüyor.

Cevizlerin kabuklarını hep çöpe atıyoruz.

Cevizlerin kabuklarını hep çöpe atıyoruz.

Halbuki o kabuklar, evde işe yarar hiçbir şey kalmadı denilen anlarda bile devreye girebilecek gizli birer joker. Doğada gerçekten hiçbir şey boşuna var olmuyor; ceviz kabuğu da hem çevreci hem de masrafsız bir kaynak olarak onlarca işe koşabiliyor.

İşte ceviz kabuğunun günlük hayatta sandığınızdan çok daha pratik 6 kullanım alanı:

İşte ceviz kabuğunun günlük hayatta sandığınızdan çok daha pratik 6 kullanım alanı:

Doğal ve ekonomik yakıt

Kurutulan ceviz kabukları soba ve şöminede yüksek ısı verir, az duman çıkarır ve neredeyse hiç kül bırakmaz. Kışın odun alternatifi gibi çalışan çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

Saksılar için pratik drenaj çözümü

Kırılmış kabukları saksının dibine yerleştirdiğinde toprağın hava almasını sağlar, fazla suyu süzer ve kök çürümesini önler. Kil bilyesine para vermeden tamamen doğal bir drenaj elde edersin.

Suyu arıtan doğal filtre

Öğütülmüş ceviz kabuğu, suya karıştığında kötü kokuları ve istenmeyen maddeleri içine çeker. Gözenekli yapısıyla suyu sünger gibi temizleyen doğal bir filtre görevi görür.

Ahşap yüzeyler için doğal cila

Kurutulmuş kabuğu ahşap mobilyalara hafifçe sürtmek yüzeye yumuşak bir parlaklık verir. Biraz zeytinyağı veya keten yağıyla karıştırıldığında etkisi daha da artar. Kimyasal kullanmadan mobilya bakımı yapmak isteyenlere birebir.

Toprağa besin sağlayan doğal gübre

Ceviz kabuğu yakıldığında geriye potasyum ve kalsiyum bakımından zengin bir kül kalır. Bu kül, özellikle domates, gül ve meyve ağaçlarının daha güçlü gelişmesine yardımcı olur.

Bahçede zararlılara karşı doğal koruma

Öğütülmüş kabukların keskin dokusu, karınca ve sümüklüböcek gibi zararlıların bitkilere yaklaşmasını zorlaştırır. Kimyasal içermeyen, tamamen doğal bir engel oluşturur.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
