Bilim İnsanları, Fizik Kurallarına Meydan Okuyan “İmkansız” Kara Deliklerin Sırrını Ortaya Çıkardı
Astrofizik dünyasının yıllardır cevabını aradığı gizem sonunda çözüldü. Bilim insanları, normal koşullarda oluşması mümkün olmayan “imkânsız” kara deliklerin ardındaki gücü gelişmiş simülasyonlarla ortaya koydu.
Astrofizik dünyasını yıllardır meşgul eden bir gizem sonunda açıklığa kavuştu.
Ekip, Güneş’in yaklaşık 250 katı büyüklüğündeki bir yıldızın yaşam döngüsünü baştan sona modelledi.
Araştırma ekibi ayrıca kara deliklerin kütlesiyle dönüş hızları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu da keşfetti.
