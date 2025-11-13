onedio
Bilim İnsanları, Fizik Kurallarına Meydan Okuyan “İmkansız” Kara Deliklerin Sırrını Ortaya Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 15:11

Astrofizik dünyasının yıllardır cevabını aradığı gizem sonunda çözüldü. Bilim insanları, normal koşullarda oluşması mümkün olmayan “imkânsız” kara deliklerin ardındaki gücü gelişmiş simülasyonlarla ortaya koydu.

Astrofizik dünyasını yıllardır meşgul eden bir gizem sonunda açıklığa kavuştu.

Bilim insanları, evrende “oluşması imkânsız” denilen belirli bir kütle aralığındaki kara deliklerin nasıl meydana geldiğini yeni simülasyonlarla çözdü.

2023 yılında tespit edilen ve GW231123 koduyla kayıtlara geçen olağanüstü çarpışma, yaklaşık 7 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşti. LIGO, Virgo ve KAGRA gözlemevlerinin yakaladığı yerçekimsel dalgalar sayesinde gözlemlenen bu olay, mevcut fizik teorilerini altüst etti. Çünkü çarpışmaya katılan kara delikler Güneş’in 100 ve 140 katı kütleye sahipti, üstelik neredeyse ışık hızında dönüyorlardı. Bu da klasik modellerle açıklanamayacak kadar sıra dışıydı.

Flatiron Enstitüsü’nden (CCA) araştırmacılar, yürüttükleri kapsamlı hesaplamalar sonucunda bu “imkânsız” sistemlerin ardındaki kilit faktörün manyetik alanlar olduğunu ortaya koydu.

Ekip, Güneş’in yaklaşık 250 katı büyüklüğündeki bir yıldızın yaşam döngüsünü baştan sona modelledi.

Simülasyonlar, süpernova patlaması öncesi yıldızın hidrojen yakıtını tüketerek küçüldüğünü, ardından devasa manyetik alanların devreye girdiğini gösterdi.

Daha önceki teoriler, tüm maddenin kara deliğe düştüğünü varsayıyordu. Ancak yeni veriler, güçlü manyetik alanların bu maddeyi bir kısmını ışık hızına yakın bir hızla uzaya fırlattığını gösterdi. Böylece kara deliğe düşen madde miktarı azaldı, bu da “kütle boşluğu” denilen aralıkta kara deliklerin oluşmasına izin verdi.

Manyetik alan ne kadar güçlüyse, kara deliğe çekilen madde o kadar az oluyor. Bazı durumlarda yıldızın orijinal kütlesinin yarısı kadar madde bile uzaya saçılabiliyor.

Araştırma ekibi ayrıca kara deliklerin kütlesiyle dönüş hızları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu da keşfetti.

Güçlü manyetik alanlara sahip yıldızlar daha hafif ve yavaş dönen kara deliklere dönüşürken, zayıf manyetik alanlar daha ağır ve hızlı kara deliklerin oluşmasına neden oluyor.

Simülasyonlar, bu oluşum sürecinde güçlü gama ışını patlamaları da meydana geldiğini ortaya koydu. Bilim insanları, gelecekte bu patlamaların gözlemlenmesinin teoriyi doğrulayabileceğini ve bu devasa kara deliklerin evrendeki yaygınlığını anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Yeni bulgular, kara deliklerin nasıl doğduğuna dair uzun süredir cevaplanamayan sorulara ışık tutarken, evrenin en aşırı koşullarında bile fizik yasalarının yeniden yazılabileceğini gösteriyor.

