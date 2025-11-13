Bilim İnsanları, Fizik Kurallarına Meydan Okuyan “İmkansız” Kara Deliklerin Sırrını Ortaya Çıkardı

Simülasyonlar, süpernova patlaması öncesi yıldızın hidrojen yakıtını tüketerek küçüldüğünü, ardından devasa manyetik alanların devreye girdiğini gösterdi.

Daha önceki teoriler, tüm maddenin kara deliğe düştüğünü varsayıyordu. Ancak yeni veriler, güçlü manyetik alanların bu maddeyi bir kısmını ışık hızına yakın bir hızla uzaya fırlattığını gösterdi. Böylece kara deliğe düşen madde miktarı azaldı, bu da “kütle boşluğu” denilen aralıkta kara deliklerin oluşmasına izin verdi.

Manyetik alan ne kadar güçlüyse, kara deliğe çekilen madde o kadar az oluyor. Bazı durumlarda yıldızın orijinal kütlesinin yarısı kadar madde bile uzaya saçılabiliyor.