Bir Saniye Bile Parasız Kalamıyorlar: Fakirliğe Alerjisi Olan 4 Burç

Hayatlarında paranın eksik olması neredeyse imkânsız! Cebinde her zaman bir miktar nakit bulundurmadan rahat edemeyen, finansal güvenlikleri her şeyden önce gelen burçlar var. Onlar için fakirlik sadece bir kelime değil; stres, huzursuzluk ve motivasyon kaybı demek. İşte bir saniye bile parasız kalamayan dört burç...