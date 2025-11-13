İşçiler Tapınak Restorasyonu Sırasında Altın Hazineye Rastladı

Arkeologlar, paraların hangi döneme ait olduğunu kesinleştirmek için analiz başlattı. İlk bulgular, tapınağın geçmişte bağışların saklandığı kutsal bir alan olabileceğini düşündürüyor.

Tarihi keşiflerin sık yaşandığı bir bölge olan Tamil Nadu, daha önce de antik altın, bronz ve taş eserlerle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda benzer bir olay İngiltere’nin Rozmark köyünde yaşanmış, orada da 3.000 yıllık bronz takılar bulunmuştu.