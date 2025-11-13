İşçiler Tapınak Restorasyonu Sırasında Altın Hazineye Rastladı
Tamil Nadu’daki Polur kentinde bir tapınakta yürütülen restorasyon çalışmaları, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Kazı sırasında toprak altına gömülü bir çömlek bulan işçiler, içinden 103 adet altın sikke çıkardı. Tarihi uzmanlar, buluntunun Chola Krallığı dönemine ait olabileceğini belirtiyor ve sikkeleri incelemeye başladı.
Hindistan’da bir tapınakta yürütülen restorasyon çalışmaları, beklenmedik bir keşifle tarihi bir boyut kazandı.
Yetkililer, altın sikkeleri inceleme yapılması için Hindistan Vergi Dairesi ve Hindu Dini ve Hayır Kurumları Departmanı’na teslim etti.
