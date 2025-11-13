onedio
İşçiler Tapınak Restorasyonu Sırasında Altın Hazineye Rastladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 10:48

Tamil Nadu’daki Polur kentinde bir tapınakta yürütülen restorasyon çalışmaları, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Kazı sırasında toprak altına gömülü bir çömlek bulan işçiler, içinden 103 adet altın sikke çıkardı. Tarihi uzmanlar, buluntunun Chola Krallığı dönemine ait olabileceğini belirtiyor ve sikkeleri incelemeye başladı.

Hindistan’da bir tapınakta yürütülen restorasyon çalışmaları, beklenmedik bir keşifle tarihi bir boyut kazandı.

Tamil Nadu eyaletindeki Polur kentinde yer alan Sivan Tapınağı’nda çalışan işçiler, kazı sırasında toprak altına gömülü pişmiş toprak bir çömlek buldu. Çömleğin içinden tam 103 adet altın sikke çıktı.

Polur polis yetkilileri, tapınağın 13. yüzyılda hüküm süren Raja Raja III döneminde inşa edildiğini belirtiyor. Bu da buluntuların Chola Krallığı dönemine ait olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Yetkililer, altın sikkeleri inceleme yapılması için Hindistan Vergi Dairesi ve Hindu Dini ve Hayır Kurumları Departmanı’na teslim etti.

Arkeologlar, paraların hangi döneme ait olduğunu kesinleştirmek için analiz başlattı. İlk bulgular, tapınağın geçmişte bağışların saklandığı kutsal bir alan olabileceğini düşündürüyor.

Tarihi keşiflerin sık yaşandığı bir bölge olan Tamil Nadu, daha önce de antik altın, bronz ve taş eserlerle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda benzer bir olay İngiltere’nin Rozmark köyünde yaşanmış, orada da 3.000 yıllık bronz takılar bulunmuştu.

