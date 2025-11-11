Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki Bu Yeni Nesil Döner Gündem Oldu

Daha sonra ızgarada baharatlanarak tıpkı klasik döner gibi ekmek arasında; salata, turp, salatalık ve aioli sos eşliğinde servis ediliyor. Görüntüsü klasik döneri anımsatsa da, tadı tamamen Akdeniz mutfağını yansıtıyor.

Restoranın kurucusu Paul Nicolau, konsepti “daha taze, daha sağlıklı ama yine de tanıdık bir lezzet” sözleriyle tanımlıyor. Londra’da benzer bir fikirle başarı yakalayan girişimci, şimdi Almanya’daki bu projeyi Avrupa geneline taşımayı hedefliyor.

Açılış gününde restoranın önünde uzun kuyruklar oluştu. Deneyenlerin bir kısmı lezzeti överken, bazıları ise ahtapotların zeki canlılar olması nedeniyle eleştirilerini dile getirdi. Buna rağmen “ilk deniz ürünü döner” etiketiyle paylaşılan videolar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.