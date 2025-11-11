onedio
Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki Bu Yeni Nesil Döner Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
11.11.2025 - 09:16

Almanya’da döner kültürü bambaşka bir boyuta taşındı. Klasik et ve tavuk dönerin yerini alan bu yeni nesil lezzet, hem görünüşüyle hem de tadıyla dikkat çekiyor. Farklı bir malzemeyle hazırlanan döner, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gastronomi meraklılarının yeni gözdesi haline geldi.

Almanya’da döner kültürü bambaşka bir boyut kazandı.

Artık döner tezgahlarında ne et ne de tavuk var; bu kez başrolde ahtapot var. Karlsruhe kentinde açılan bir restoran zinciri, klasik döneri baştan tanımlayarak “ahtapot döner”i menüsüne ekledi.

Romanya merkezli markanın geliştirdiği bu yeni konseptte, ahtapot kolları önce özel bir sosla marine ediliyor, ardından şişte pişirilip ince ince dilimleniyor.

Daha sonra ızgarada baharatlanarak tıpkı klasik döner gibi ekmek arasında; salata, turp, salatalık ve aioli sos eşliğinde servis ediliyor. Görüntüsü klasik döneri anımsatsa da, tadı tamamen Akdeniz mutfağını yansıtıyor.

Restoranın kurucusu Paul Nicolau, konsepti “daha taze, daha sağlıklı ama yine de tanıdık bir lezzet” sözleriyle tanımlıyor. Londra’da benzer bir fikirle başarı yakalayan girişimci, şimdi Almanya’daki bu projeyi Avrupa geneline taşımayı hedefliyor.

Açılış gününde restoranın önünde uzun kuyruklar oluştu. Deneyenlerin bir kısmı lezzeti överken, bazıları ise ahtapotların zeki canlılar olması nedeniyle eleştirilerini dile getirdi. Buna rağmen “ilk deniz ürünü döner” etiketiyle paylaşılan videolar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

