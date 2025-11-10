onedio
Tehlike Arz Ediyor: Powerbank'lere Takılmaması Gereken 5 Cihaz Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 18:41

Taşınabilir şarj cihazları günlük hayatın kurtarıcısı olsa da her cihazla uyumlu değil. Uzmanlar, yanlış kullanımın hem powerbank’i hem de bağlanan cihazları ciddi şekilde zarar verebileceğini belirterek, “asla takılmaması gereken” beş cihazı açıkladı.

Taşınabilir şarj cihazları hayat kurtarıcı olsa da her elektronik cihaz için uygun değil.

Uzmanlar, yanlış kullanımın hem powerbank’i hem de bağlı cihazları kalıcı olarak bozabileceğini belirtiyor ve “asla bağlamamanız gereken” beş cihazı sıraladı.

Powerbank'lere Takılmaması Gereken 5 Cihaz

Ev Aletleri

Tost makinesi, kettle veya küçük süpürge gibi ev aletleri yüksek watt gücü (800–1800 W) gerektirir. Powerbank’ler yalnızca düşük voltajlı enerji sağlayabildiği için bu cihazları çalıştırmak mümkün değil. Yanlış kullanım hem cihazın hem de powerbank’in zarar görmesine yol açabilir.

Dizüstü Bilgisayar ve Oyun Konsolları

“Laptop uyumlu” ibaresi olmayan powerbank’ler genellikle 20–30 W civarında enerji verir. Oysa bir dizüstü bilgisayar ortalama 100 W, oyun konsolları ise kısa sürede yüksek güç tüketir. Bu durum hem cihazın şarjının hızla bitmesine hem de powerbank’in aşırı ısınmasına neden olabilir.

Elektrikli El Aletleri

Matkap, testere veya taşlama makinesi gibi cihazlar 500–3000 W arasında güç çeker. Powerbank’ler bu kadar yüksek akımı sağlayamaz, dönüştürücü kullanılsa bile aşırı ısınma ve arıza riski oluşur.

Araç Tipi 12V Cihazlar

Oto kompresörü, mini buzdolabı veya araç içi süpürge gibi 12 voltluk cihazlar sabit ve güçlü voltaj ister. USB adaptörüyle bağlamak kısa devre ve aşırı ısınma riski yaratır. Bu cihazlar için yalnızca portatif enerji istasyonları öneriliyor.

Diğer Powerbank’ler ve USB Hub’lar

Powerbank’i başka bir powerbank’e bağlamak veya USB hub üzerinden birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek tehlikelidir. Akımın yanlış yönlenmesi bataryanın tamamen bozulmasına yol açabilir.

