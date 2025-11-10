Estetik Yaptırdıktan Sonra Ailesinin Kendisinden Utandığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaliforniya’da yaşayan Cat Nguyen, bugüne kadar geçirdiği sayısız estetik operasyonla kendini tamamen baştan yarattı. Ancak görünümündeki büyük değişim, ailesiyle arasına soğuk rüzgarlar estirdi. Toplamda 76 bin sterlin harcayarak “gotik Barbie”ye dönüştüğünü söyleyen genç kadın, ailesinin artık kendisiyle kamusal alanda görünmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefi olan Nguyen’in sözleri ise kısa sürede gündem oldu.
Kaliforniya’da yaşayan Cat Nguyen, 19 yaşından bu yana geçirdiği sayısız estetik operasyonla kendini “Barbie”ye dönüştürdü.
Genç model, katıldığı bir programda hem ailesinin hem de sosyal medyadaki takipçilerin kendisine yönelttiği sert eleştirileri anlattı.
Nguyen’in estetik yolculuğu 19 yaşında başladı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Bu nasıl göğüs yaptırmak Göğüs göğüs değil 6 kg gülle mübarek Bu kadar estetik abartı bence gerek yok bu kadara
Bunları nasıl taşıyor 🤣🤣🤣