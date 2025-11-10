Estetik Yaptırdıktan Sonra Ailesinin Kendisinden Utandığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

O dönem bir kafede çalışan Cat, ilk göğüs ameliyatını patronunun “göğüslerini büyütürsen maaşını iki katına çıkarırım” sözü üzerine yaptırdığını söyledi. Ardından altı göğüs ve beş kalça ameliyatı, liposuction işlemleri derken görünümünü tamamen değiştirdi.

Yaptığı açıklamada, “İnsanlar dış görünüşüme bakıp aptal olduğumu ya da erkeklerin peşinde koştuğumu sanıyor. Ama ben oldukça zeki, samimi ve gerçek biriyim” diyerek kendini savundu.

Sosyal medyada ise Cat’in hikâyesi büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar “Kendi vücudu, istediğini yapabilir” derken, bazıları da “Artık estetik yaptırma, yeter” yorumlarını yaptı.

Nguyen, tepkiler karşısında geri adım atmayı düşünmüyor: