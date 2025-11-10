onedio
Estetik Yaptırdıktan Sonra Ailesinin Kendisinden Utandığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Estetik Yaptırdıktan Sonra Ailesinin Kendisinden Utandığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 16:57

Kaliforniya’da yaşayan Cat Nguyen, bugüne kadar geçirdiği sayısız estetik operasyonla kendini tamamen baştan yarattı. Ancak görünümündeki büyük değişim, ailesiyle arasına soğuk rüzgarlar estirdi. Toplamda 76 bin sterlin harcayarak “gotik Barbie”ye dönüştüğünü söyleyen genç kadın, ailesinin artık kendisiyle kamusal alanda görünmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefi olan Nguyen’in sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Kaynak

Kaliforniya’da yaşayan Cat Nguyen, 19 yaşından bu yana geçirdiği sayısız estetik operasyonla kendini “Barbie”ye dönüştürdü.

Bugüne kadar vücudunu şekillendirmek için yaklaşık 76 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) harcadı. Ancak Cat, görünümünden memnun olsa da çevresinden aldığı tepkiler aynı yönde değil.

Genç model, katıldığı bir programda hem ailesinin hem de sosyal medyadaki takipçilerin kendisine yönelttiği sert eleştirileri anlattı.

Kendisini “iğrenç” bulan yorumların hedefi olduğunu söyleyen Cat, “Ailem estetiklerimden nefret ediyor. Bu halimle yanımda görünmek istemiyorlar” diyerek yaşadığı aile içi çatışmayı paylaştı.

Nguyen’in estetik yolculuğu 19 yaşında başladı.

O dönem bir kafede çalışan Cat, ilk göğüs ameliyatını patronunun “göğüslerini büyütürsen maaşını iki katına çıkarırım” sözü üzerine yaptırdığını söyledi. Ardından altı göğüs ve beş kalça ameliyatı, liposuction işlemleri derken görünümünü tamamen değiştirdi.

Yaptığı açıklamada, “İnsanlar dış görünüşüme bakıp aptal olduğumu ya da erkeklerin peşinde koştuğumu sanıyor. Ama ben oldukça zeki, samimi ve gerçek biriyim” diyerek kendini savundu.

Sosyal medyada ise Cat’in hikâyesi büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar “Kendi vücudu, istediğini yapabilir” derken, bazıları da “Artık estetik yaptırma, yeter” yorumlarını yaptı.

Nguyen, tepkiler karşısında geri adım atmayı düşünmüyor:

“Beni eleştirenlerin çoğu mutsuz insanlar. Benim mutluluğum onları rahatsız ediyor. Ben dışarıdan sahte görünüyor olabilirim ama içimde tamamen gerçeğim.”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
yaren

Bu nasıl göğüs yaptırmak Göğüs göğüs değil 6 kg gülle mübarek Bu kadar estetik abartı bence gerek yok bu kadara

Hüseyin Çobanoğlu

Bunları nasıl taşıyor 🤣🤣🤣