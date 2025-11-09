onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 16:06

Geldik koca bir haftanın daha sonuna. Sosyal medyadaki paylaşımlarla kah eğlendik kah hüzünlendik. Neyse ki bir şeyleri goygoy malzemesi yapıp bizleri gülümsetmeyi başaran kullanıcılar çoğunluktaydı.

Evet, yanlış duymadınız. Burada her hafta yemeklerle ilgili komik paylaşımlara yer veriyoruz ve haftayı leziz bir şekilde kapatıyoruz.

Bakalım bu hafta yemeklerle ilgili nelere gülmüşüz?

Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
twitter.com

Her eve lazım.

Her eve lazım.
twitter.com

Sanatsallık denilince de, o!

Sanatsallık denilince de, o!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ne çok ortak noktamız var!

Ne çok ortak noktamız var!
twitter.com

Bünye meselesi diyelim.

Bünye meselesi diyelim.
twitter.com

Onu sakın yeme...

Onu sakın yeme...
twitter.com

Aklımızda deli sorular...

Aklımızda deli sorular...
twitter.com

Uyumanın imkanı yok...

Uyumanın imkanı yok...
twitter.com

Öyle değil mi zaten?..

Öyle değil mi zaten?..
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Epey kötü olmuş ya.

Epey kötü olmuş ya.
twitter.com

2025 yılındayız bu arada.

2025 yılındayız bu arada.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere...

Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın