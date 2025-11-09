Almanlar Neden Kahverengi Tuvalet Kağıdı Kullanıyor? Sebebini Duyunca Hak Vereceksiniz

Kahverengi olanlar ise neredeyse hiç yok. Ancak Almanya’ya gittiğinizde market raflarında durum değişiyor. Kahverengi tuvalet kağıtları dikkat çekici şekilde yaygın.

Çoğu kişi beyazın “temizlik” anlamına geldiğini düşünse de Almanlar bu konuda farklı düşünüyor. Onlar için önemli olan görünüş değil, doğallık ve sürdürülebilirlik. Bu yüzden de beyazlatma işlemi görmemiş, yani kimyasal kullanılmadan üretilen kahverengi tuvalet kağıtlarını tercih ediyorlar.