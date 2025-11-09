Tam Tamına 21 Bin TL! Seans Başına Neredeyse Bir Asgari Ücret İsteyen Psikiyatr Tartışma Yarattı
Son dönemde psikiyatri seans ücretleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir doktorun seans başına 21 bin TL talep ettiği iddiası tartışma yarattı. Kullanıcılar fiyatların gerçekçiliğini sorgularken, psikiyatr Los Angeles’taki rakamlarla doğrudan kıyaslamanın doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikiyatr seans ücretleri malumunuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te bir paylaşım gündem oldu.
Sosyal medya tam anlamıyla ikiye bölündü.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın