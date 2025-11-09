Tam Tamına 21 Bin TL! Seans Başına Neredeyse Bir Asgari Ücret İsteyen Psikiyatr Tartışma Yarattı

Bir doktor kliniğine gelen yorum, günümüz fiyat algısını tekrardan sorgulattı. Seans başına tam tamına 21 bin TL istediği öne sürülen doktor, kısa zamanda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yorum yapan kişi, '21 Bin TL seans ücreti olan ve realite den uzak bir fiyatlandırma sistemi var. Los Angeles’da 200-350 USD arasında (anlık usd kuru ile 8 bin tl ile 14 bin tl arasında) fiyatlar varken bu rakamlar üzücü.' derken psikiyatr da 'Verdiğiniz fiyatlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Los Angeles’taki 60 dakikalık ortalama ilk değerlendirme seans ücretleri $450-$790 aralığındadır.' diye cevap verdi.