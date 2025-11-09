onedio
Tam Tamına 21 Bin TL! Seans Başına Neredeyse Bir Asgari Ücret İsteyen Psikiyatr Tartışma Yarattı

Tam Tamına 21 Bin TL! Seans Başına Neredeyse Bir Asgari Ücret İsteyen Psikiyatr Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 12:40

Son dönemde psikiyatri seans ücretleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir doktorun seans başına 21 bin TL talep ettiği iddiası tartışma yarattı. Kullanıcılar fiyatların gerçekçiliğini sorgularken, psikiyatr Los Angeles’taki rakamlarla doğrudan kıyaslamanın doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

Psikiyatr seans ücretleri malumunuz...

Özellikle büyük şehirlerde hem psikiyatri seansı hem de terapi ücretleri için epey fahiş fiyatlar isteniyor. Birçok kişi ya tedavisini yarıda bırakıyor ya da daha ucuz bir doktor/psikolog bulup her şeye sıfırdan başlıyor.

X'te bir paylaşım gündem oldu.

Bir doktor kliniğine gelen yorum, günümüz fiyat algısını tekrardan sorgulattı. Seans başına tam tamına 21 bin TL istediği öne sürülen doktor, kısa zamanda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yorum yapan kişi, '21 Bin TL seans ücreti olan ve realite den uzak bir fiyatlandırma sistemi var. Los Angeles’da 200-350 USD arasında (anlık usd kuru ile 8 bin tl ile 14 bin tl arasında) fiyatlar varken bu rakamlar üzücü.' derken psikiyatr da 'Verdiğiniz fiyatlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Los Angeles’taki 60 dakikalık ortalama ilk değerlendirme seans ücretleri $450-$790 aralığındadır.' diye cevap verdi.

Sosyal medya tam anlamıyla ikiye bölündü.

Kim neler demiş, buyurun hep birlikte bakalım...

Siz neler düşünüyorsunuz?

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
