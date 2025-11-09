onedio
Farklı Özellikleri Var: USB Kablolarının Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Farklı Özellikleri Var: USB Kablolarının Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 09:24

Bilgisayarınıza ya da telefonunuza taktığınız USB kablolarının neden farklı renkte olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında bu renk farkları sadece tasarım tercihi değil. Her biri, kablonun desteklediği veri aktarım hızı ve güç kapasitesi hakkında bilgi veriyor. Yani mavi, kırmızı ya da beyaz bir USB kablosu sadece görünüş olarak değil, performans açısından da birbirinden tamamen farklı.

İşte detaylar...

Bilgisayar ya da telefonunuzu bağlarken fark etmiş olabilirsiniz.

Bilgisayar ya da telefonunuzu bağlarken fark etmiş olabilirsiniz.

USB girişlerindeki renkler her zaman aynı değil. Kimi mavi, kimi kırmızı, kimi ise beyaz... Meğer bu renk farklarının nedeni yalnızca tasarım değilmiş. Uzmanlara göre her renk, kablonun ya da portun hangi USB standardına ait olduğunu, yani veri aktarım hızı ve güç kapasitesini gösteriyor.

Piyasada yediye yakın farklı renkte USB kablosu bulunuyor.

Piyasada yediye yakın farklı renkte USB kablosu bulunuyor.

Konektör kısmında gördüğümüz plastik renkler aslında cihazın ne kadar hızlı veri aktarabileceğini ya da kapalıyken bile şarj desteği sunup sunmadığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Teknoloji sitesi ZDNET, aynı dizüstü bilgisayarın iki farklı USB-C portunun bile farklı hız ve güç kapasitesine sahip olabileceğini belirtiyor.

USB Renklerinin Anlamları

USB Renklerinin Anlamları

  • Beyaz: En eski USB 1.x standardını temsil eder. 12 Mbps’ye kadar veri aktarımı yapabilir. Artık sadece eski cihazlarda karşımıza çıkar.

  • Siyah: USB 2.0 sürümünü ifade eder. Hâlâ en yaygın kullanılan versiyondur ve 480 Mbps’ye kadar hız sunar.

  • Sarı: Bilgisayar kapalı olsa bile güç aktarımı yapabilen portlardır. Uyku modundayken cihaz şarj etmeye devam eder.

  • Turuncu: Sarı ile benzer şekilde kapalıyken şarj özelliği bulunur, ancak USB 3.0 desteği sayesinde daha yüksek aktarım hızına sahiptir.

  • Mavi: “SuperSpeed” olarak bilinen USB 3.0 sürümüdür. 5 Gbps’ye kadar veri transferi sağlar ve modern cihazlarda en sık görülen renktir.

  • Turkuaz: USB 3.1 standardını temsil eder. 10 Gbps’ye kadar veri aktarımına izin verir.

  • Kırmızı: En yeni nesil bağlantılardan biri olan USB 3.1 Gen 2 veya USB 3.2 portlarına işaret eder. 10–20 Gbps’ye kadar hız sağlar ve bilgisayar kapalıyken bile cihazları şarj edebilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
