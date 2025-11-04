onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Tuttuklarını Koparıyorlar: On Parmağında On Marifet Olan Burçlar

Tuttuklarını Koparıyorlar: On Parmağında On Marifet Olan Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 15:12

Bazı insanlar neye el atsa başarılı olur, her işin altından ustalıkla kalkar. Astrolojide de bu çok yönlülüğüyle öne çıkan, hem pratik hem yaratıcı yönleriyle dikkat çeken burçlar bulunuyor. Zekâları, disiplinleri ve uyum yetenekleriyle öne çıkan bu burçlar, gerçekten de “on parmağında on marifet” tanımını sonuna kadar hak ediyor.

İşte o burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkizler Burcu

Zodyağın “her işe koşturan” temsilcisi. Yaz, çiz, anlat, organize et... Hepsinde eli var. Hızlı düşünür, yeni şeyler öğrenmeye bayılır. Aynı anda hem podcast kaydeder hem tweet atar, sonra bir de yeni proje fikri bulur.

Başak Burcu

Başak Burcu

Düzen takıntısı sayesinde el attığı her işte fark yaratır. Detaycı, planlı, çözüm üretmede usta. Ev toplar, Excel dosyası yapar, aynı anda yemek pişirir.

Kova Burcu

Zeka + yaratıcılık birleşince, bu burç “herkesten farklı” işler çıkarır. Teknolojiye de, sanata da, aktivizme de kafa yorar. İnsanlar onun hızına yetişemez çünkü o zaten bir sonraki fikre geçmiş olur.

Yay Burcu

Bir gün yoga yapar, ertesi gün blog açar, sonra da yurt dışına taşınma planı yapar. Sınırlardan nefret ettiği için çok yönlülük onun yaşam biçimi. Bilgiye, maceraya ve değişime doymaz.

Terazi Burcu

Hem sanatsal hem diplomatik... Estetikle dengeyi harmanlayarak her ortamda parlar. İyi giyinir, güzel konuşur, insanları bir araya getirir. Kısacası “her şeyden az, ama tam kararında” bilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın