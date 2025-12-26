onedio
Bu Temizlik Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

26.12.2025 - 10:31

Temizlik bilgisine güvenenler buraya! Sorulara verdiğin yanıt bu temizlik testinin sonucunu söyleyecek. Bakalım sen bu testte neler yapacaksın? Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Mutfak tezgahının temizlenmesinde en doğru adım bunlardan hangisi?

2. Toz almak için ideal sıklığın nedir?

3. 6 ayda bir buzdolabının içini detaylı şekilde temizliyor musun?

4. Ne kadar sıklıkta bir çarşaf değiştiriyorsun?

5. Mutfaktaki kesme tahtalarının temizliği için en doğru yöntem senin için hangisi?

6. Her gün robot süpürge çalıştırıyor musun?

7. Evi temizlemeye nereden başlarsın?

8. Son olarak bulaşık süngerini ne kadar sıklıkta değiştirirsin?

100 puan!

Sen gerçek bir temizlik kahramanısın!. Evin her köşesi tertemiz, malzemeleri doğru ve bilinçli kullanıyorsun. Sirke, karbonat, çamaşır suyu ya da yüzey temizleyici fark etmez, hepsini doğru şekilde uygulayabiliyorsun. Misafir geldiğinde endişelenmene hiç gerek yok; evin her zaman hijyenik ve düzenli. Bu ritmini sürdürdüğünde hem kendi yaşam alanın hem de sevdiklerin için her zaman sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratıyorsun. Senin gibi insanlar temizlik işini sanat haline getirebilir.

70 puan!

Temizlik konusunda genellikle iyisin ve evin çoğu zaman düzenli duruyor. Ufak tefek eksikler olabilir; mesela bazı yüzeyleri tam temizlemiyor ya da bazı malzemeleri yanlış kombinleyebilirsin. Ama genel olarak işini hakkıyla yapıyorsun ve hijyen bilincin yeterli. Birkaç küçük alışkanlık ekleyip rutinlerini oturtursan, 100 puan bile alırsın. Unutma, temizlik sadece bir görev değil; düzenli ve doğru yapılan küçük adımlar gerçekten büyük fark yaratır.

50 puan!

Bazı temizlik alışkanlıkların yerinde olsa da bazı alanlarda aksaklıklar görüyoruz... Örneğin bazı yüzeyleri düzenli temizlemiyor, bazı malzemeleri yanlış kullanıyor ya da temizlik rutinini sık sık aksatıyorsun. Ama merak etme, bu çok normal ve kolayca geliştirilebilir. Düzenli bir plan oluşturmak, doğru malzemeleri bilinçli şekilde kullanmak ve küçük alışkanlıklar eklemek yeterli. Kısa sürede ‘İyi İş Çıkardın’ seviyesine ulaşabilir, evini hem daha hijyenik hem de daha keyifli bir hale getirebilirsin.

20 puan!

Temizlik alışkanlıkların henüz istediğin seviyede değil ve bazı rutinleri aksatıyorsun... Malzemeleri yanlış kullanıyor bazen yüzeyleri yeterince temizleyemiyorsun. Bunun için düzenli bir plan oluşturman lazım. Ama merak etme temizlik öğrenilebilir bir beceri ve küçük adımlarla çok büyük fark yaratabilirsin. Sirke, karbonat, çamaşır suyu gibi malzemeleri doğru şekilde kullanmak ve basit bir rutin oluşturmak bile evini kısa sürede hijyenik ve konforlu bir hale getirecek. Başlamak için en doğru zaman bugün!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
