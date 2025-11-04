Sofra Kültürüne Yön Verdiler: Ekmek ve Kurabiyeyi İlk Yapan Uygarlık Ortaya Çıktı

Ayrıca arı kovanlarından bal elde eden ilk uygarlığın yine Mısırlılar olduğunu vurguladı.

Antik Mısırlılar, dönemin koşullarına rağmen gıdaları kurutarak ve tuzlayarak uzun süre saklamayı başardı. Soğan ve sarımsağı yalnızca yemeklerde değil, tedavi amaçlı da kullandılar. Ispanak benzeri yapraklı sebzeler, marul, yerli elma ve üzüm gibi ürünler onların beslenmesinde önemli yer tutuyordu.

Dr. Azeddin, Mısırlıların sadece ekmeği değil, bugün hâlâ bayramlarda hazırlanan çörek ve kurabiyelerin de ilk örneklerini yaptığını belirtti. Ayrıca piramit inşasında çalışan işçilere güç vermesi için mercimekli ve etli yemekler, özellikle de “fetta” adlı protein açısından zengin yemeklerin sunulduğunu söyledi.