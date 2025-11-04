onedio
Sofra Kültürüne Yön Verdiler: Ekmek ve Kurabiyeyi İlk Yapan Uygarlık Ortaya Çıktı

Sofra Kültürüne Yön Verdiler: Ekmek ve Kurabiyeyi İlk Yapan Uygarlık Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 13:13

Yeni açılan Büyük Mısır Müzesi’yle birlikte, Antik Çağ mutfağına dair dikkat çekici bulgular gün yüzüne çıktı. Sergilenen kalıntılar, bugün hâlâ sofralarımızda yer alan birçok lezzetin binlerce yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Ekmek ve kurabiyenin ilk kez bu dönemde yapıldığı, balın da aynı uygarlık tarafından keşfedildiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde açılan Büyük Mısır Müzesi, Antik Mısırlıların günlük yaşamına dair şaşırtıcı detayları da gün yüzüne çıkardı.

Gıda Teknolojileri Enstitüsü ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Manal Azeddin’in açıklamalarına göre, bugün hâlâ sofralarımızda yer alan pek çok yiyeceğin kökeni Antik Mısır’a dayanıyor.

Dr. Azeddin, Antik Mısırlıların yalnızca tarımda değil, mutfakta da öncü olduklarını belirterek, dünyanın ilk ekmeğini ve kurabiyesini yapan toplumun da onlar olduğunu söyledi.

Ayrıca arı kovanlarından bal elde eden ilk uygarlığın yine Mısırlılar olduğunu vurguladı.

Antik Mısırlılar, dönemin koşullarına rağmen gıdaları kurutarak ve tuzlayarak uzun süre saklamayı başardı. Soğan ve sarımsağı yalnızca yemeklerde değil, tedavi amaçlı da kullandılar. Ispanak benzeri yapraklı sebzeler, marul, yerli elma ve üzüm gibi ürünler onların beslenmesinde önemli yer tutuyordu.

Dr. Azeddin, Mısırlıların sadece ekmeği değil, bugün hâlâ bayramlarda hazırlanan çörek ve kurabiyelerin de ilk örneklerini yaptığını belirtti. Ayrıca piramit inşasında çalışan işçilere güç vermesi için mercimekli ve etli yemekler, özellikle de “fetta” adlı protein açısından zengin yemeklerin sunulduğunu söyledi.

