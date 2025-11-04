Sofra Kültürüne Yön Verdiler: Ekmek ve Kurabiyeyi İlk Yapan Uygarlık Ortaya Çıktı
Yeni açılan Büyük Mısır Müzesi’yle birlikte, Antik Çağ mutfağına dair dikkat çekici bulgular gün yüzüne çıktı. Sergilenen kalıntılar, bugün hâlâ sofralarımızda yer alan birçok lezzetin binlerce yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Ekmek ve kurabiyenin ilk kez bu dönemde yapıldığı, balın da aynı uygarlık tarafından keşfedildiği düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde açılan Büyük Mısır Müzesi, Antik Mısırlıların günlük yaşamına dair şaşırtıcı detayları da gün yüzüne çıkardı.
Dr. Azeddin, Antik Mısırlıların yalnızca tarımda değil, mutfakta da öncü olduklarını belirterek, dünyanın ilk ekmeğini ve kurabiyesini yapan toplumun da onlar olduğunu söyledi.
