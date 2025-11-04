Yediğimiz Şeyler Kokumuzu Nasıl Etkiliyor?
Her bireyin kendine özgü bir vücut kokusu vardır. Bu koku, genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarından da etkilenir. Uzmanlara göre, tüketilen gıdalar vücut kimyasını değiştirerek hem ten kokusunu hem de nefesin karakterini şekillendirir. Dolayısıyla, günlük beslenme tercihleri yalnızca sağlığı değil, kişisel kokunun çevre tarafından nasıl algılandığını da doğrudan belirleyebilir.
Kaynak: BBC
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kokumuz, düşündüğümüzden çok daha fazla şey anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Renkli meyve ve sebzeler yalnızca cilt güzelliğine değil, kokuya da katkı sağlıyor.
Prag’daki Charles Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, bol sarımsak tüketen erkeklerin ter kokusu kadınlar tarafından daha hoş ve erkeksi olarak değerlendirildi.
Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın