Yediğimiz Şeyler Kokumuzu Nasıl Etkiliyor?

Yediğimiz Şeyler Kokumuzu Nasıl Etkiliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 11:02

Her bireyin kendine özgü bir vücut kokusu vardır. Bu koku, genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarından da etkilenir. Uzmanlara göre, tüketilen gıdalar vücut kimyasını değiştirerek hem ten kokusunu hem de nefesin karakterini şekillendirir. Dolayısıyla, günlük beslenme tercihleri yalnızca sağlığı değil, kişisel kokunun çevre tarafından nasıl algılandığını da doğrudan belirleyebilir.

Kaynak: BBC

Kokumuz, düşündüğümüzden çok daha fazla şey anlatıyor.

Kokumuz, düşündüğümüzden çok daha fazla şey anlatıyor.

Bir nevi kimyasal imzamız gibi… Üstelik genetik yapımızdan ruh halimize, yediklerimizden sağlığımıza kadar her şey bu imzanın tonunu değiştiriyor. Bilim insanlarına göre sadece parfümle değil, tabağımıza koyduklarımızla da nasıl koktuğumuzu belirleyebiliyoruz.

İskoçya’daki Stirling Üniversitesi’nden sosyal psikoloji profesörü Craig Roberts, “Cinsiyet, yaş, sağlık durumu ya da ruh hali fark etmiyor; tüm bunlar kokumuzun bir parçası” diyor. Yani bazı şeyler kontrolümüz dışında olabilir ama beslenme tarzımız tamamen elimizde.

Renkli meyve ve sebzeler yalnızca cilt güzelliğine değil, kokuya da katkı sağlıyor.

Renkli meyve ve sebzeler yalnızca cilt güzelliğine değil, kokuya da katkı sağlıyor.

Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre daha çok meyve ve sebze tüketen erkeklerin kokusu, kadınlar tarafından daha tatlı, çiçeksi ve çekici bulundu.

Bunun nedeni bu besinlerdeki karotenoidler. Havuç, domates, balkabağı ve papaya gibi gıdalarda bolca bulunan bu bileşikler cildi altın tonuna kavuşturuyor ve teri daha “doğal hoş” bir hale getiriyor.

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan deneylerde, bol sarımsak tüketen erkeklerin ter kokusu kadınlar tarafından daha hoş ve erkeksi olarak değerlendirildi.

Prag’daki Charles Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, bol sarımsak tüketen erkeklerin ter kokusu kadınlar tarafından daha hoş ve erkeksi olarak değerlendirildi.

Araştırmacılar bunun sarımsağın antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Yani vücut daha sağlıklı olduğunda, doğal kokusu da daha “temiz” algılanıyor.

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar…

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar…

Sağlıklı ama fazla kaçırıldığında çürük yumurtayı andıran kükürtlü bileşikler üretebiliyor. Bu bileşikler cilt bakterileriyle birleşince terin keskinleşmesine neden oluyor. Ölçülü tüketmekte fayda var.

Et ve balık tüketimi için de aynı durum geçerli. Vücutta güçlü kimyasalların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle hayvansal proteinlerin fazlası, ciltte ağır bir koku bırakabiliyor.

Aynı araştırma ekibi, etsiz diyet uygulayan erkeklerin ter kokusunu kadınların daha seksi ve hoş bulduğunu tespit etti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
