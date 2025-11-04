Yediğimiz Şeyler Kokumuzu Nasıl Etkiliyor?

Bir nevi kimyasal imzamız gibi… Üstelik genetik yapımızdan ruh halimize, yediklerimizden sağlığımıza kadar her şey bu imzanın tonunu değiştiriyor. Bilim insanlarına göre sadece parfümle değil, tabağımıza koyduklarımızla da nasıl koktuğumuzu belirleyebiliyoruz.

İskoçya’daki Stirling Üniversitesi’nden sosyal psikoloji profesörü Craig Roberts, “Cinsiyet, yaş, sağlık durumu ya da ruh hali fark etmiyor; tüm bunlar kokumuzun bir parçası” diyor. Yani bazı şeyler kontrolümüz dışında olabilir ama beslenme tarzımız tamamen elimizde.