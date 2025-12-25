onedio
Orhan Şen’den İstanbul’a Kar Yağışı Müjdesi: “Pazar Günü İstanbul’a Kar Yağacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 10:38

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den son dakika uyarısı geldi. Hafta sonu tüm yurtta sıcaklıklar aniden düşerken, birçok şehir beyaz örtüyle kaplanacak. İstanbul için Pazar gecesi işaret edilirken, Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar kalınlığının yarım metreye yaklaşması bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini dondurucu soğuklara ve kara bırakmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hafta sonu itibarıyla tüm yurtta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve kara kışın yüzünü göstereceğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Anadolu’nun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşları uyaran Şen, Başkent Ankara’da hafta sonu kar yağışının görüleceğini belirtti. İstanbul’da ise yağışlı havanın soğumayla birlikte Pazar gecesi kar yağışına dönüşme ihtimali bulunuyor. Megakentte yaşayanların yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir havayla başlaması beklenirken, asıl yoğun yağışın Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde hayatı zorlaştıracağı öngörülüyor.

Uyarıların odak noktasında ise Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi yer alıyor. Bolu, Düzce, Sakarya ve Kastamonu çevrelerinde yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerimizde ve Doğu Anadolu genelinde kar kalınlığının yer yer 30 ila 40 santimetreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

