Ankara Kulislerini Hareketlendiren Anket! 2025’in Son Anketinde CHP ile AKP’nin Oy Oranlarında Büyük Sürpriz
Türkiye 2025’i geride bırakmaya hazırlanırken, AREA Araştırma’nın Aralık ayı verileri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Son ankette iktidar ve ana muhalefet arasındaki makas tamamen kapanırken, kararsız seçmenin oranı dikkat çekti. Geçtiğimiz aylara kıyasla CHP’de yaşanan dikkat çekici düşüş öne çıkarken, kararsızların yüzde 19.6’ya ulaşması siyasi dengeler açısından her an dengelerin değişebileceği bir sonuç ortaya çıkardı.
Türkiye, yoğun siyasi gündem, ekonomik gelişmeler ve ardı ardına gelen asayiş operasyonlarıyla 2025 yılının finalini yaparken, seçmenin nabzını tutan son araştırma verileri kamuoyuyla paylaşıldı.
Aytunç Erkin köşesinde ortaya çıkan bu tablonun istatistik anlamda ocak ayından aralık ayına kadar geçen süredeki dağılımın bize ne ifade ettiğine dair de dikkat çeken tespitlerin yer aldığı bir değerlendirmede bulundu:
