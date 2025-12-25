onedio
Ankara Kulislerini Hareketlendiren Anket! 2025’in Son Anketinde CHP ile AKP’nin Oy Oranlarında Büyük Sürpriz

Ankara Kulislerini Hareketlendiren Anket! 2025'in Son Anketinde CHP ile AKP'nin Oy Oranlarında Büyük Sürpriz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 10:06

Türkiye 2025’i geride bırakmaya hazırlanırken, AREA Araştırma’nın Aralık ayı verileri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Son ankette iktidar ve ana muhalefet arasındaki makas tamamen kapanırken, kararsız seçmenin oranı dikkat çekti. Geçtiğimiz aylara kıyasla CHP’de yaşanan dikkat çekici düşüş öne çıkarken, kararsızların yüzde 19.6’ya ulaşması siyasi dengeler açısından her an dengelerin değişebileceği bir sonuç ortaya çıkardı.

Türkiye, yoğun siyasi gündem, ekonomik gelişmeler ve ardı ardına gelen asayiş operasyonlarıyla 2025 yılının finalini yaparken, seçmenin nabzını tutan son araştırma verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye, yoğun siyasi gündem, ekonomik gelişmeler ve ardı ardına gelen asayiş operasyonlarıyla 2025 yılının finalini yaparken, seçmenin nabzını tutan son araştırma verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

AREA Araştırma tarafından 18-23 Aralık tarihleri arasında, 2 bin katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, siyaset sahnesindeki rekabetin ne denli keskinleştiğini ortaya koydu. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in köşesine taşıdığı verilere göre, kararsız oylar dağıtıldıktan sonra zirvedeki iki büyük parti arasında tam bir eşitlik sağlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, kararsızların matematiksel olarak dağıtılmasının ardından hem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hem de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 31,1’lik oy oranına ulaşarak başa baş bir görüntü sergiledi. Zirvedeki bu eşitliği, yüzde 9 ile DEM Parti, yüzde 8,2 ile İYİ Parti ve yüzde 6,5 ile MHP takip etti. Siyaset sahnesindeki diğer aktörlerden Zafer Partisi yüzde 4,6, Anahtar Parti yüzde 4,2 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ise yüzde 2,1 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Anketi asıl çarpıcı kılan detay ise seçmenin ham tercihlerinde gizli. Kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo incelendiğinde, her beş seçmenden birinin henüz kararını netleştirmediği görülüyor. Ham verilere bakıldığında CHP ve AK Parti’nin kemik oylarının yüzde 25 seviyesinde eşitlendiği, ancak 'Kararsızım' veya 'Hiçbiri' diyenlerin oranının yüzde 19,6 gibi belirleyici bir büyüklüğe ulaştığı dikkat çekiyor. Bu oran, kararsız seçmenin sandık üzerindeki potansiyel etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aytunç Erkin köşesinde ortaya çıkan bu tablonun istatistik anlamda ocak ayından aralık ayına kadar geçen süredeki dağılımın bize ne ifade ettiğine dair de dikkat çeken tespitlerin yer aldığı bir değerlendirmede bulundu:

Aytunç Erkin köşesinde ortaya çıkan bu tablonun istatistik anlamda ocak ayından aralık ayına kadar geçen süredeki dağılımın bize ne ifade ettiğine dair de dikkat çeken tespitlerin yer aldığı bir değerlendirmede bulundu:

'AK Parti, ocak ayında yüzde 29.3, aralık ayında yüzde 31.1.

CHP, ocak ayında 29.1, aralık ayında 31.1. Bu arada CHP’ye bir not düşelim: Nisan yüzde 35, mayıs yüzde 34.1 ve haziran ayında 34.6 ilen temmuz ayında 30.8’e, ağustos ayında yüzde 30.9’a düşüyor. Sonrasında da küçük artışlar yaşanıyor.

MHP’ye baktığımızda, ocak ayında 9.5, şubat ayında 9.1, mayıs ayında 9.3. Sonrasında, ekim ayına kadar yüzde 7.6’yla yüzde 9 arasında gidip gelen bir oy grafiği görüyoruz. Ancak… İmralı’ya gidiş süreciyle birlikte kasım ayında MHP’nin oyları kasım ayında yüzde 6.1’e iniyor ve aralık ayında da yüzde 6.5’a yükseliyor.

Burada en dikkat çekici parti ise Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti’si. İYİ Parti ocak ayından kasım ayına kadar yüzde 6.6 ile yüzde 7.6 arasında oy alıyor. Aralık ayındaysa bu rakam yüzde 8.2’ye çıkıyor. “İmralı” ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin etkisiyle birlikte Dervişoğlu’nun izlediği “Cumhuriyetçi/Milliyetçi” çizginin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Yine DEM Parti’nin ocak ayından kasım ayına kadarki süreçte oy oranı yüzde 8.1’le 10.9 arasında gidip geliyor. Aralık ayında da yüzde 9’a oturmuş durumda.

Anahtar Parti’nin de ocak ayında 2.4 aldığı izlenirken aralık ayında 4.2 olması çarpıcı bir sonuç.

Zafer Partisi de ocak ayında 7.6 alırken nisan ayında düşüşe geçiyor. Temmuz’da 4.1’i gören Zafer Partisi aralık ayında 4.6’yla oylarını artırma eğilimine girmiş.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
