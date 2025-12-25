Ankara Kulislerini Hareketlendiren Anket! 2025’in Son Anketinde CHP ile AKP’nin Oy Oranlarında Büyük Sürpriz

AREA Araştırma tarafından 18-23 Aralık tarihleri arasında, 2 bin katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, siyaset sahnesindeki rekabetin ne denli keskinleştiğini ortaya koydu. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in köşesine taşıdığı verilere göre, kararsız oylar dağıtıldıktan sonra zirvedeki iki büyük parti arasında tam bir eşitlik sağlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, kararsızların matematiksel olarak dağıtılmasının ardından hem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hem de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 31,1’lik oy oranına ulaşarak başa baş bir görüntü sergiledi. Zirvedeki bu eşitliği, yüzde 9 ile DEM Parti, yüzde 8,2 ile İYİ Parti ve yüzde 6,5 ile MHP takip etti. Siyaset sahnesindeki diğer aktörlerden Zafer Partisi yüzde 4,6, Anahtar Parti yüzde 4,2 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ise yüzde 2,1 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Anketi asıl çarpıcı kılan detay ise seçmenin ham tercihlerinde gizli. Kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo incelendiğinde, her beş seçmenden birinin henüz kararını netleştirmediği görülüyor. Ham verilere bakıldığında CHP ve AK Parti’nin kemik oylarının yüzde 25 seviyesinde eşitlendiği, ancak 'Kararsızım' veya 'Hiçbiri' diyenlerin oranının yüzde 19,6 gibi belirleyici bir büyüklüğe ulaştığı dikkat çekiyor. Bu oran, kararsız seçmenin sandık üzerindeki potansiyel etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.