onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Para, Aşk ve Aile... 5 Kasım Çarşamba Kunduz Süper Dolunayı’ndan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Para, Aşk ve Aile... 5 Kasım Çarşamba Kunduz Süper Dolunayı’ndan En Çok Etkilenecek 4 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 15:35

Kunduz Süper Dolunayı kapıda ve bazı burçlar bu enerjiye diğerlerinden daha fazla duyarlı olacak. Para, aşk ve aile konularında beklenmedik gelişmeler, ani farkındalıklar ve önemli karar anları gündeme gelebilir. İşte bu dolunaydan en çok etkilenecek dört burç ve hayatlarına getireceği dönüşümler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğa

Boğa

Sahiden senin dönemin geliyor. Dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor, bu yüzden hayatının birçok alanı bir anda ışık kazanabilir. Kim olduğun, neye değer verdiğin, neyi elinde tutup neyi bırakman gerektiği netleşiyor. Maddi güvenlik, konfor ve değerler konularında “Artık bu yük bana hizmet etmiyor” diyebileceğin bir kırılma anı olabilir.

Aynı zamanda, bedenin, zevklerin ve iç huzurunla ilgili sesini daha güçlü duyabilirsin. Yavaşlamak, hislerine kulak vermek ve sana artık hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakmak için ideal bir zaman.

Ancak dikkat: Güvende olma isteğin seni durağanlığa iterken değişim kapısını açık bırakman gerek. Ani kararlar yerine bilinçli dönüşüm senin için daha fayda getirecek.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Senin için bu dolunay ilişkilerde ve ortaklıklarında büyük bir netlik getirebilir. Özellikle ikili bağların, sen–biz dinamiklerinin test edildiği bir dönemdesin. Boğa’da gerçekleşen bu ışık, senin karşıt burcunda oluyor; yani partnerlik, evlilik, ortaklık gibi “birlikte” kurulan dünyalar sorgulanabilir.

Gizli kalan hisler, bastırdığın öfkeler ya da sahiplenme dürtüleri su yüzüne çıkabilir. Ama bu senin için ikinci bir başlangıç kodu da olabilir.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Kariyer, imaj, yön ve toplum içindeki duruşun bu dolunayla birlikte gündeme geliyor. Boğa’daki dolunay senin için dış dünyaya açılan alanlara temas edebilir, yani yaptığın iş, görünürlüğün, üstlerinle ilişkilerin gibi.

Artık “Ben neyim, neyi temsil ediyorum?” diye sorabilirsin. Eğer işte ya da toplum önündeki rolünde yorgunluk varsa, bu dönem öne çıkabilir. Ama aynı anda, pozisyonunu güçlendirecek adımlar da gündeme gelebilir.

Tavsiyem: Kendini ifade et, ama kim olduğunu sahte ışıklarla değil içtenlikle yansıt.

Kova Burcu

Kova Burcu

Evin, yuvan, aile bağların ve içsel güven alanın bu dolunayla birlikte köklü şekilde değişebilir. Özellikle “ev, özel alan, aile” gibi temalar senin odak noktan olacak. Boğa’da gerçekleşen bu dolunay, senin için içsel dünyan ve dışa olan güven bağlarını sarsabilir ya da yeniden inşa etme fırsatı sunabilir.

Belki taşınma kararları gelir, belki aile dinamiklerinde netleşmeler yaşarsın ya da kendini daha “evinde” hissetmeyi arzularsın. Bu süreçte değişime karşı direnci biraz kırman gerekebilir.

Güvende hissetmek için neye tutunuyorsun? Hangi bağlantılar eskisi gibi işlevsel değil? Bunları görmek adına ideal bir an.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Peki Kunduz Süper Dolunayı'nda diğer burçları neler bekliyor? Cevabı bu içerikte!👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın