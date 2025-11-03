Para, Aşk ve Aile... 5 Kasım Çarşamba Kunduz Süper Dolunayı’ndan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Sahiden senin dönemin geliyor. Dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor, bu yüzden hayatının birçok alanı bir anda ışık kazanabilir. Kim olduğun, neye değer verdiğin, neyi elinde tutup neyi bırakman gerektiği netleşiyor. Maddi güvenlik, konfor ve değerler konularında “Artık bu yük bana hizmet etmiyor” diyebileceğin bir kırılma anı olabilir.

Aynı zamanda, bedenin, zevklerin ve iç huzurunla ilgili sesini daha güçlü duyabilirsin. Yavaşlamak, hislerine kulak vermek ve sana artık hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakmak için ideal bir zaman.

Ancak dikkat: Güvende olma isteğin seni durağanlığa iterken değişim kapısını açık bırakman gerek. Ani kararlar yerine bilinçli dönüşüm senin için daha fayda getirecek.