Kunduz Dolunayı Geliyor: Bu Hafta Son 6 Yılın En Büyük Süper Ay'ını Göreceğiz!
Gökyüzünün en etkileyici manzaralarından biri, hiç şüphesiz dolunaylar. 2025'in sonuna yavaş yavaş yaklaşırken bu yılın en büyük ve en parlak dolunayına da az bir zaman kaldı. 'Kunduz Dolunayı' olarak da bilinen bu Süper Ay, aynı zamanda 2019'dan beri Dünya'ya en yakın dolunay olacak. Eşsiz manzaralar doğacağından ise hiç şüphemiz yok.
Peki Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?
2025'in en büyük ve en parlak dolunayı geliyor.
Kunduz Dolunayı Ne Zaman?
