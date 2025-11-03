Kunduz Dolunayı Geliyor: Bu Hafta Son 6 Yılın En Büyük Süper Ay'ını Göreceğiz!

Bu hafta, gökyüzünde yılın en etkileyici manzaralarından birine şahitlik edeceğiz. Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) olarak isimlendirilen dolunay, aynı zamanda bir Süper Ay olacak. Yani, Ay Dünya'ya en yakın konumundayken dolunay fazına geçecek. Böylece 2025 senesi bitmeden bu senenin en büyük ve en parlak dolunayına şahitlik edeceğiz.

Kunduz Dolunayı, yalnızca bu senenin en büyüğü değil, 2019'dan bu yana meydana gelen en büyük dolunay olacak! Ay, Dünya'dan yalnızca 356 bin 980 kilometre uzaklıkta olacak. (Ay, normal şartlarda Dünya'dan 384.400 km uzaklıktadır.)