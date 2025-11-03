onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kunduz Dolunayı Geliyor: Bu Hafta Son 6 Yılın En Büyük Süper Ay'ını Göreceğiz!

Kunduz Dolunayı Geliyor: Bu Hafta Son 6 Yılın En Büyük Süper Ay'ını Göreceğiz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 11:06

Gökyüzünün en etkileyici manzaralarından biri, hiç şüphesiz dolunaylar. 2025'in sonuna yavaş yavaş yaklaşırken bu yılın en büyük ve en parlak dolunayına da az bir zaman kaldı. 'Kunduz Dolunayı' olarak da bilinen bu Süper Ay, aynı zamanda 2019'dan beri Dünya'ya en yakın dolunay olacak. Eşsiz manzaralar doğacağından ise hiç şüphemiz yok.

Peki Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'in en büyük ve en parlak dolunayı geliyor.

2025'in en büyük ve en parlak dolunayı geliyor.

Bu hafta, gökyüzünde yılın en etkileyici manzaralarından birine şahitlik edeceğiz. Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) olarak isimlendirilen dolunay, aynı zamanda bir Süper Ay olacak. Yani, Ay Dünya'ya en yakın konumundayken dolunay fazına geçecek. Böylece 2025 senesi bitmeden bu senenin en büyük ve en parlak dolunayına şahitlik edeceğiz.

Kunduz Dolunayı, yalnızca bu senenin en büyüğü değil, 2019'dan bu yana meydana gelen en büyük dolunay olacak! Ay, Dünya'dan yalnızca  356 bin 980 kilometre uzaklıkta olacak. (Ay, normal şartlarda Dünya'dan 384.400 km uzaklıktadır.)

Kunduz Dolunayı Ne Zaman?

Kunduz Dolunayı Ne Zaman?

Kunduz Dolunayı 5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi meydana gelecek. Dolunay, Türkiye saatiyle 16.20'de en parlak noktasında olacak. Gece boyunca parlak dolunayı görmek mümkün olacak. 

Neden Kunduz Dolunayı Deniyor?

Kunduz Dolunayının ismi aslında tarihten geliyor. Bu dönemde kunduzların kış öncesi yuvalarını hazırlamaya başladığı görülmüş ve bu nedenle yılın son dolunayına Kunduz Dolunayı ismi verilmiştir. 

Kunduz Dolunayının Burçlara Etkisi Ne?

Kasım dolunayı, Boğa burcunun toprak enerjisiyle birleşecek. Dolayısıyla Kunduz Dolunayında genellikle maddi güvenlik, konfor, istikrar ve kişisel değerler alanında bazı olaylar yaşanması bekleniyor. Bu dönemde burçlar için 'finansal planlama', 'kişisel sınırlar' ve 'ilişkilerde denge' gibi başlıklar ön plana çıkabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kunduz Dolunayının Burçlara Etkileri İçin;

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın