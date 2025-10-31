Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Dönecek 4 Burç: Geçmişin Hayaletleri Kapıda!
9 Kasım’da başlayıp 29 Kasım’a kadar sürecek Merkür Retrosu, iletişim gezegeni Merkür’ün hem Akrep’teki derin duyguları hem de Yay’ın 'ya belki bu sefer olur' umudunu tetikleyeceği bir dönem. Bu retroda geçmişle hesaplaşmalar, yarım kalan ilişkiler ve mesaj kutusuna düşen 'Nasılsın?' bildirimleri çok olası.
İşte Kasım retro döneminde eski sevgilisinden mesaj alma ihtimali en yüksek 4 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akrep
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yay
Yengeç
Balık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın