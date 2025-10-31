Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Dönecek 4 Burç: Geçmişin Hayaletleri Kapıda!

Merkür retrosu bu yıl Akrep burcunda başlayacağı için geçmişle yüzleşme teması en güçlü şekilde hissedilecektir. Bu dönemde eski bir ilişki yeniden gündeme gelebilir, hatta geçmişte kapanmamış bir konu tekrar konuşulabilir.

Ancak duygular yoğunlaşacağı için temkinli olmak gerekir. Bu süreçte alınan kararlar kalıcı olmayabilir. Akrep burçları için en sağlıklı adım, duygularını anlamaya çalışmak ve netleşmeden büyük adımlar atmamak olacaktır.