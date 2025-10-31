onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Dönecek 4 Burç: Geçmişin Hayaletleri Kapıda!

Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Dönecek 4 Burç: Geçmişin Hayaletleri Kapıda!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:04

9 Kasım’da başlayıp 29 Kasım’a kadar sürecek Merkür Retrosu, iletişim gezegeni Merkür’ün hem Akrep’teki derin duyguları hem de Yay’ın 'ya belki bu sefer olur' umudunu tetikleyeceği bir dönem. Bu retroda geçmişle hesaplaşmalar, yarım kalan ilişkiler ve mesaj kutusuna düşen 'Nasılsın?' bildirimleri çok olası. 

İşte Kasım retro döneminde eski sevgilisinden mesaj alma ihtimali en yüksek 4 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep

Merkür retrosu bu yıl Akrep burcunda başlayacağı için geçmişle yüzleşme teması en güçlü şekilde hissedilecektir. Bu dönemde eski bir ilişki yeniden gündeme gelebilir, hatta geçmişte kapanmamış bir konu tekrar konuşulabilir.

Ancak duygular yoğunlaşacağı için temkinli olmak gerekir. Bu süreçte alınan kararlar kalıcı olmayabilir. Akrep burçları için en sağlıklı adım, duygularını anlamaya çalışmak ve netleşmeden büyük adımlar atmamak olacaktır.

Yay

Retronun son günlerinde Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu da Yay burçları için geçmişe dönüş ve 'yarım kalanları tamamlama' etkisini güçlendirecektir. Eski flörtler, eski sevgililer veya kapanmamış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

Bu dönem, geçmiş ilişkilerle barışmak veya duygusal olarak bir konuyu kapatmak için uygun olabilir. Ancak ani duygusal çıkışlardan uzak durmakta fayda vardır. Her şeyin zamanı geldiğinde netleşeceğini unutmamak gerekir.

Yengeç

Merkür retrosu su grubunu da etkilediği için Yengeç burçları bu dönemde oldukça duygusal olabilir. Eski bir sevgiliyle iletişim kurmak ya da geçmişte kalmış bir ilişkiyi düşünmek mümkün.

Bu retro, özellikle duygusal geçmişiyle hesaplaşmak isteyen Yengeç’ler için önemli farkındalıklar getirebilir. Ancak geri dönen kişilere hemen güvenmemek, duyguların netleşmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Balık

Balık burcu için Kasım retrosu eski duyguların yeniden su yüzüne çıkacağı bir dönemdir. Geçmişte kapanmamış bir ilişki, bir konuşma veya bir özlem yeniden gündeme gelebilir.

Bu süreçte sezgiler güçlenir; rüyalar, anılar ve hisler yoğunlaşabilir. Ancak retro etkisi altında alınan kararların kalıcılığı düşük olabilir. Balık burçlarının duygusal hareket etmek yerine gözlemde kalması daha doğru olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın