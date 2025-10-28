onedio
Midesi Hassas 4 Burç: Stresi Midede Biriktiriyorlar!

Midesi Hassas 4 Burç: Stresi Midede Biriktiriyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 17:19

Herkesin zayıf bir noktası vardır. Kimisi baş ağrısı çeker, kimisi uykusuz kalır. Ama bazı burçlar var ki duygusal stres, üzüntü ya da kaygı yaşadığında ilk tepkiyi mide verir. Bu burçlar fazla düşünür, her şeyi içselleştirir ve duygularını dışa vurmakta zorlandıkları için bedensel olarak tepki verirler. 

İşte stresle beraber mideyi de etkileyen, hassas yapılı 4 burç!

Başak

Başak burcu detaycılığıyla bilinir ve bu da çoğu zaman onun stres kaynağıdır. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığında bedeni de tepki verir. Özellikle mide, Başak’ın duygusal yükünü taşıyan ilk organdır. Biraz endişe, bir anda mide ağrısı olarak geri dönebilir.

Beslenme düzenine dikkat etmeye çalışır ama stresli olduğunda yeme alışkanlıkları bozulabilir. Başak’ın mide rahatsızlıkları genellikle fazla düşünmekten gelir. Bu yüzden onun için “rahatlamak” lüks değil, bir sağlık gerekliliğidir.

Yengeç

Yengeç burcu duygularını bastırdığında midesi bunu hemen fark eder. Çünkü bu burç yöneticisi Ay sayesinde hem duygusal hem bedensel olarak fazlasıyla hassastır. Üzüldüğünde, kırıldığında ya da stres altında kaldığında mide ağrısı yaşaması şaşırtıcı değildir.

Yengeç’in midesi adeta duygularına bağlı çalışır. Üzgünse sindirimi yavaşlar, mutluysa her şey düzene girer. Evde yapılmış sıcak bir çorba ya da sevdiği bir tatlı, onun hem ruhunu hem midesini iyileştirir.

Balık

Balık burcu duygusal yükü en fazla hisseden burçlardan biridir. Başkalarının sorunlarını bile kendi derdiymiş gibi üstlenir. Bu da zamanla mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Stres yaptığında iştahı düşer, bazen de duygusal açlıkla gereksiz beslenir.

Balık için mide, ruhun aynası gibidir. İç dünyasında huzur varsa sindirim de rahattır. Ama duygusal karmaşa yaşadığında hemen bedensel yansıma görür. En iyi tedavisi ise biraz sakinlik, biraz deniz havası ve bolca kendi zamanı.

Oğlak

Oğlak burcu stresini belli etmez ama vücudu eder. İş, sorumluluk ve kontrol çabası derken gerginlik birikir ve bu genellikle mideye yansır. Sessiz sakin görünen Oğlak, stresli dönemlerde gastrit şampiyonu olabilir.

Duygularını paylaşmak yerine bastırdıkça mide daha da hassaslaşır. Bu burcun rahatlaması için sadece dinlenmek değil, gerçekten gevşemek gerekir. Aksi halde “ben iyiyim” derken midesi aksini söyler.

