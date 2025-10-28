Midesi Hassas 4 Burç: Stresi Midede Biriktiriyorlar!

Başak burcu detaycılığıyla bilinir ve bu da çoğu zaman onun stres kaynağıdır. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığında bedeni de tepki verir. Özellikle mide, Başak’ın duygusal yükünü taşıyan ilk organdır. Biraz endişe, bir anda mide ağrısı olarak geri dönebilir.

Beslenme düzenine dikkat etmeye çalışır ama stresli olduğunda yeme alışkanlıkları bozulabilir. Başak’ın mide rahatsızlıkları genellikle fazla düşünmekten gelir. Bu yüzden onun için “rahatlamak” lüks değil, bir sağlık gerekliliğidir.