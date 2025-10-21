En Narin 4 Burç: Kırılınca Sessizleşen, Sevince Işık Saçan Ruhlar

Yengeç burcu duyguların en yoğun halidir. En ufak bir söz bile onu günlerce düşündürebilir. Sevdiği insanlardan gelen kırıcı davranışları kolay affeder ama asla unutmaz. Her şeyi kalbiyle yaşar; bu yüzden en küçük sarsıntı bile onu derinden etkiler.

Yengeç’in narinliği aslında sevgisinden gelir. İnsanları fazla önemser, kendinden verir. Bu kadar derin hissettiği için bazen yorulur ama yine de sevmekten vazgeçmez. Onun kalbini koruyabilen biri, en saf sevgiyi bulur.