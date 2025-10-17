onedio
Her Zaman Yorgun Hisseden 4 Burç: Düşünmekten, Hissetmekten, Taşımaktan Yoruldular!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 15:41

Yorgunluk her zaman uykusuzluktan gelmez. Bazen fazla empati, bazen sürekli düşünmek ya da duyguları derin yaşamak insanı tüketir. Bazı burçlar için bu yorgunluk kalıcı bir misafir gibidir. Günün sonunda bedenleri değil, kalpleri yorulur. Sessizleşirler, uzaklaşırlar, içlerinde olup biteni anlatmakta zorlanırlar. 

İşte sürekli ruhen yorgun hisseden 4 burç!

Balık

Balık burcu dünyayı fazlasıyla hisseder. Her duyguyu kendiymiş gibi yaşar, bu da onu kolayca yorar. Empati yeteneği o kadar güçlüdür ki bazen başkalarının acısını bile kendi sırtında taşır. Bu yoğun duygusallık yüzünden sık sık içine kapanır, sessizleşir.

Balık’ın yorgunluğu çoğu zaman ruhundadır. Fazla hayal kurar, fazla düşünür, fazla sever. Bu yüzden bir noktada tükenmiş hisseder. Onun dinlenmesi için uyku değil, duygusal detoks gerekir; biraz huzur, biraz deniz sesi yeterlidir.

Yengeç

Yengeç burcu için duygusal yorgunluk neredeyse kroniktir. Her şeyi kalbine alır, herkesin sorununu kendi problemi gibi taşır. Sevdiklerini koruma içgüdüsü o kadar güçlüdür ki kendi enerjisini unutur.

Yengeç’in bu bitmeyen yorgunluğu, fazla düşünmesinden ve geçmişi bırakamamasından kaynaklanır. Her yaşadığı olayın üzerinden defalarca geçer. Ruhsal olarak tükendiğinde sessizliğe çekilir ama aslında o sessizlikte fırtınalar kopuyordur.

Başak

Başak burcu için yorgunluk, sürekli kontrol etmeye çalıştığı hayatın yan etkisidir. Zihni hiç durmaz; analiz eder, düşünür, düzenler. Her şeyin en iyisini yapma çabası onu tüketir.

Bir Başak için rahatlamak zordur çünkü gevşemeyi bile planlamaya kalkar. Kafasının içindeki o bitmeyen 'yapmam lazım' listesi, dinlenmesine izin vermez. Bu yüzden fiziksel olarak dinlense bile zihni hep çalışır. Yorgunluğu, düşüncelerindedir.

Oğlak

Oğlak burcu yorgunlukla barışık gibidir. Sorumluluk almayı görev edinmiştir ve bu yük onun omuzlarında bir gölge gibi taşınır. Duygularını bastırır, güçlü görünmeye çalışır ama içten içe tükenir.

Oğlak, duygusal olarak fazla dayanıklıdır ama bu dayanıklılık zamanla yorucu bir zırha dönüşür. Kimseye belli etmeden çok şey taşır. Onun yorgunluğu sessizdir ama derindir; dinlenmek yerine çalışmayı seçtiği için de asla tam geçmez.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
