Her Zaman Yorgun Hisseden 4 Burç: Düşünmekten, Hissetmekten, Taşımaktan Yoruldular!

Balık burcu dünyayı fazlasıyla hisseder. Her duyguyu kendiymiş gibi yaşar, bu da onu kolayca yorar. Empati yeteneği o kadar güçlüdür ki bazen başkalarının acısını bile kendi sırtında taşır. Bu yoğun duygusallık yüzünden sık sık içine kapanır, sessizleşir.

Balık’ın yorgunluğu çoğu zaman ruhundadır. Fazla hayal kurar, fazla düşünür, fazla sever. Bu yüzden bir noktada tükenmiş hisseder. Onun dinlenmesi için uyku değil, duygusal detoks gerekir; biraz huzur, biraz deniz sesi yeterlidir.