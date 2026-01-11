Evdeki İhtiyaçlarına Göre Sana Bir Tüyo Veriyoruz!

Senin evde ihtiyacın olan şey fiziksel bir şey değil aslında. Sana bir plan lazım. Çünkü sen ne zaman yemek yapacağını, ne zaman temizlik yapacağını ya da evle ilgili işleri ne zaman yapacağını bir türlü planlayamıyorsun. Bunları düzgünce planlamak için sana bir program lazım. Planında temizlik günlerini, yemek günlerini belirleyebilirsin. Bu sayede zihin yorgunluğun son bulacak ve her işe yetişebileceksin!