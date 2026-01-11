Evdeki İhtiyaçlarına Göre Sana Bir Tüyo Veriyoruz!
Evde bir şeyler eksik gibi hissediyorsun ama ne olduğunu bilmiyor musun? Evdeki ihtiyaçların neler bize söyle biz de sana bir tüyo verelim. Hadi tüyomuz ne merak ediyorsan hemen testi çöz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin lütfen?
3. Evde en çok neden yoruluyorsun?
4. Senin için ev işi ne demek?
5. Evinde en çok nefret ettiğin şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde neresi daha çabuk kirleniyor?
7. Bu cümlelerden hangisi sana tanıdık geliyor?
8. Eve sık sık misafir çağırır mısın?
9. Eve girdikten sonra ilk işin ne olur?
Sana bir robot süpürge gerek!
Sana haftalık bir ev planı gerek!
Sana düzenleyici ürünler gerek!
Sana doğru aydınlatma gerek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın