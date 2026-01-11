Evdeki İhtiyaçlarına Göre Sana Bir Tüyo Veriyoruz!

onedio
Meryem Hazal Çamurcu
11.01.2026 - 11:31

Evde bir şeyler eksik gibi hissediyorsun ama ne olduğunu bilmiyor musun? Evdeki ihtiyaçların neler bize söyle biz de sana bir tüyo verelim. Hadi tüyomuz ne merak ediyorsan hemen testi çöz!

1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin lütfen?

3. Evde en çok neden yoruluyorsun?

4. Senin için ev işi ne demek?

5. Evinde en çok nefret ettiğin şey ne?

6. Evde neresi daha çabuk kirleniyor?

7. Bu cümlelerden hangisi sana tanıdık geliyor?

8. Eve sık sık misafir çağırır mısın?

9. Eve girdikten sonra ilk işin ne olur?

Sana bir robot süpürge gerek!

Seni evde en çok yoran şey temizlik. Evini yeterince temizleyemediğini düşünüyorsun. O yüzden temizlik işi sana çok yük oluyor. Bir sürü işinin arasında temizliğe çok vakit ayıramıyorsun. Yapamadığın temizliği düşünmek seni daha da çok yoruyor. O yüzden senin hemen bir robot süpürge alman gerek. Bosch robot süpürge, evdeki temizlik ihtiyacına en etkili çözüm!

Sana haftalık bir ev planı gerek!

Senin evde ihtiyacın olan şey fiziksel bir şey değil aslında. Sana bir plan lazım. Çünkü sen ne zaman yemek yapacağını, ne zaman temizlik yapacağını ya da evle ilgili işleri ne zaman yapacağını bir türlü planlayamıyorsun. Bunları düzgünce planlamak için sana bir program lazım. Planında temizlik günlerini, yemek günlerini  belirleyebilirsin. Bu sayede zihin yorgunluğun son bulacak ve her işe yetişebileceksin!

Sana düzenleyici ürünler gerek!

Senin evindeki en büyük sorun dağınıklık, yani sana düzenleyici ürünler gerek. Evinde depolama alanı az, bunun sonucunda da düzen bir türlü sağlanamıyor. Kapaklı kutular, yatak altı depolamaları ve daha birçok ürünle sen evindeki düzeni sağlayabilirsin. Açıkta duran eşyaları toplamadıkça zihnin de yoruluyor, evin de dağılıyor. O yüzden karmaşayı azaltmanın yolu düzenleyici ürünler almak!

Sana doğru aydınlatma gerek!

Senin evindeki sorun aydınlatma. Evindeki az ışık seni rahatsız ediyor. İhtiyacın olan daha katmanlı aydınlatmalar. Evini tek tip aydınlatmadan kurtarıp çeşitli aydınlatmalarla desteklemelisin. Ana ışığa ek alacağın yan ışıklarla evini çok daha huzurlu ve yaşanabilir hale getirebilirsin. Işıkları değiştirerek evini tam sana uygun hale getirmen mümkün!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
