En Çabuk Sıkılan 4 Burç: Monoton Hayata Tahammülleri Yok!

İkizler burcu değişkenliğiyle meşhurdur. Onların ilgisini korumak zordur çünkü sürekli yeni fikirler, insanlar ve deneyimler ararlar. Aynı konudan, aynı yerden ya da aynı kişiden çok çabuk sıkılırlar.

Bir İkizler için heyecan olmazsa hayat durur. Yükselenlerinde Yay ya da Kova etkisi varsa bu durum iki katına çıkar. İletişim onların yakıtıdır ama konu ilginçliğini yitirdiği an, başka bir şeye yönelirler. “Sıkıldım” cümlesi adeta doğuştan mottolarıdır.