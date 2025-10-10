Kendini Her Zaman Haklı Gören 4 Burç: Tartışmada Asla Geri Adım Atmazlar!

Aslan burcu özgüveniyle tanınır. Kendi fikirlerine öylesine inanır ki biri karşı çıktığında bunu kişisel algılar. Yanlış olduğunu bilse bile “ben öyle demedim” diyerek konuyu başka yöne çekebilir. Çünkü Aslan için itibar, haklı olmaktan bile değerlidir.

Tartışmalarda karşısındakini ikna etmek için karizmasını ve güçlü iletişimini kullanır. Bu yüzden çoğu zaman gerçekten haklıymış gibi görünür. Onunla tartışmaya girmek cesaret ister çünkü Aslan son sözü söylemeden konuyu kapatmaz.